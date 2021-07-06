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Експерт розповіла, з якого віку будуть прищеплювати від COVID-19 дітей

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Вівторок 06 липня 2021 09:13
Експерт розповіла, з якого віку будуть прищеплювати від COVID-19 дітей Фото: поки вакцинувати дітей в Україні від коронавірусу не планують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація дітей від коронавірусу препаратом Cominarty від Pfizer показано від 12 років. В Україні поки немає такої практики.

Про це в ефірі "Україна 24"розповіла експерт UNICEF Катерина Булавінова.

"На цей час для вакцинації дітей схвалена вакцина Pfizer Comirnaty. У кількох країнах почалася вакцинація дітей від 12 років. Молодше 12 років, наскільки мені відомо, поки ніхто не вакцинує. І у всіх схвалюють документах все-таки говориться - від 12 років. Вакцинувати дітей можна з різних міркувань, але в першу чергу, щоб захистити їх самих від COVID-19, від нових штамів", - повідомила Булавінова.

В Україні теж перейматимуть таку практику, але це стосуватиметься дітей, які мають дуже серйозні хронічні захворювання. Булавінова зазначила, що, наприклад, в Ізраїлі вакцинують від коронавірусу всіх дітей, незалежно від віку.

"Але деякі країни вакцинують всіх дітей. Ізраїль, наприклад, вакцинує. В основному дітей вакцинують ті країни, які розібралися з вакцинацією у дорослих", - додала експерт.

Хто першим у світі дозволив вакцинувати дітей

Управління Канади з питань громадського здоров'я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для щеплення дітей у віці від 12 до 15 років. Канада стала першою країною, де дозволили вакцинацію проти COVID-19 для людей такого віку.

Як ми писали раніше, в Києві відкрився ще один пункт вакцинації.

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