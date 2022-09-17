Експерт розповів, якими будуть ціни на продукти взимку

Чому ціни ростуть?

Головною причиною тотального здорожчання є окупація українських територій, де вирощували сільськогосподарську продукцію.

Серед іншого Україна експортує аграрну продукцію в значних обсягах, тому наші виробники орієнтуються на світові ціни. Війна та блокада українських портів стала причиною дефіциту продуктів у світі та зростання цін на світових ринках.

Також на зростання цін на продукти впливає енергетична криза та зростання цін на енергоносії. У структурі собівартості аграрної продукції значне місце посідають витрати на пальне, електроенергію, газ тощо.

Крім того, з тих же причин із початку року суттєво додали в ціні добрива, насіння, засоби захисту рослин.

Як змінюватимуться ціни на товари?

Фахівець каже, що вже в листопаді українці будуть спостерігати "стрибок" на цінниках. Хоча зараз відбувається сезонне зниження, стабілізація цін, яка пов'язана з суттєвою пропозицією овочів і фруктів. Однак вони подорожчають значно більше: в середньому на 30-35 %.

Що стосується цін на хліб і борошно, то Україна має значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту. Але через обмеження експорту в найближчі місяці, на думку експерта, ціни зростатимуть помірно на 10-15%.

Така ж тенденція очікує на вартість олії та цукру, які можуть додати в ціні 15-20%.

За словами експерта, ціни на деякі крупи, як то гречка та рис, значною мірою залежать від імпорту, тому девальвація гривні може призвести до зростання цін на ці продукти на 20-25 %.

Олександр каже, що через масовий забій худоби взимку може спостерігатися дефіцит молока та молочних продуктів. Це стане причиною ймовірного підвищення цін на 30-40%.

З тих же причин відповідно підскочать і ціни на м’ясо - приблизно на 30%.