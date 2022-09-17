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Эксперт рассказал, какими будут цены на продукты зимой

Как изменятся цены на продукты в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время украинцы наблюдают значительное повышение цен на продукты питания. Так, к примеру, цена борщевого набора уже сильно возросла. Капуста, лук, свекла выросли в цене еще больше.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, какими будут ценники в магазинах зимой.

Почему цены растут?

Главной причиной тотального подорожания есть оккупация украинских территорий, где выращивали сельскохозяйственную продукцию.

Среди прочего Украина экспортирует аграрную продукцию в значительных объемах, поэтому наши производители ориентируются на мировые цены. Война и блокада украинских портов послужила причиной дефицита продуктов в мире и роста цен на мировых рынках.

Также на рост цен на продукты влияет энергетический кризис и рост цен на энергоносители. В структуре себестоимости аграрной продукции значительное место занимают расходы на топливо, электроэнергию, газ и т.д.

Кроме того, по тем же причинам с начала года существенно прибавили в цене удобрения, семена, средства защиты растений.

Как будут меняться цены на товары?

Специалист говорит, что уже в ноябре украинцы будут наблюдать "скачок" на ценниках. Хотя сейчас происходит сезонное понижение, стабилизация цен, которая связана с существенным предложением овощей и фруктов. Однако они подорожают гораздо больше: в среднем на 30-35%.

Что касается цен на хлеб и муку, то у Украины есть значительные запасы зерна, что означает отсутствие дефицита. Но из-за ограничения экспорта в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, цены будут расти умеренно на 10-15%.

Такая же тенденция ожидает стоимости масла и сахара, которые могут прибавить в цене 15-20%.

По словам эксперта, цены на некоторые крупы, как гречка и рис, в значительной степени зависят от импорта, поэтому девальвация гривны может привести к росту цен на эти продукты на 20-25%.

Александр говорит, что из-за массового убоя скота зимой может наблюдаться дефицит молока и молочных продуктов. Это станет причиной возможного повышения цен на 30-40%.

По тем же причинам соответственно подскочат и цены на мясо - примерно на 30%.

Ранее мы уже писали, какие фрукты и овощи подорожали и подешевели в Украине.

Также советуем узнать об изменениях цены свинины - любимого мяса украинцев.

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