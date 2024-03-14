Джей Ло показала зажигательные танцы в полупрозрачном наряде (видео)
Дженнифер Лопес умеет удивить смелостью своих образов и последний не стал исключением.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Дженнифер Лопес показала, как танцует в прозрачном костюме
Дженнифер Лопес в последнее время довольно часто выходит на сцену и удивляет своих поклонников не только новым уровнем творчества, но и интересными и иногда даже слишком откровенными нарядами.
Так, например, на своем крайнем выступлении Джей Ло появилась в прозрачном комбинезоне, в котором очень активно танцевала во время своего выступления.
Стоит сказать, что Лопес действительно зажгла сцену своим выступлением, поскольку она исполнила активный танец под свой же трек вместе с шоу-балетом, одетым в одинаковые костюмы.
Дженнифер одним движением позвала их на сцену и вместе с девушками танцевала постановку своего выступления.
Лопес была в достаточно откровенном образе, но этот прозрачный комбинезон совсем не мешает певице двигать по всем частям тела и еще петь при этом.
Свой оригинальный комбинезон звезда дополнила сияющими сапогами и решила накрутить локоны и оставила их распущенными, чтобы ни одна прическа не мешала ей активно двигаться на сцене.
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