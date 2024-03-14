ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Джей Ло показала зажигательные танцы в полупрозрачном наряде (видео)

Четверг 14 марта 2024 17:13
UA EN RU
Джей Ло показала зажигательные танцы в полупрозрачном наряде (видео) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес умеет удивить смелостью своих образов и последний не стал исключением.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Дженнифер Лопес показала, как танцует в прозрачном костюме

Дженнифер Лопес в последнее время довольно часто выходит на сцену и удивляет своих поклонников не только новым уровнем творчества, но и интересными и иногда даже слишком откровенными нарядами.

Так, например, на своем крайнем выступлении Джей Ло появилась в прозрачном комбинезоне, в котором очень активно танцевала во время своего выступления.

Стоит сказать, что Лопес действительно зажгла сцену своим выступлением, поскольку она исполнила активный танец под свой же трек вместе с шоу-балетом, одетым в одинаковые костюмы.

Дженнифер одним движением позвала их на сцену и вместе с девушками танцевала постановку своего выступления.

Лопес была в достаточно откровенном образе, но этот прозрачный комбинезон совсем не мешает певице двигать по всем частям тела и еще петь при этом.

Свой оригинальный комбинезон звезда дополнила сияющими сапогами и решила накрутить локоны и оставила их распущенными, чтобы ни одна прическа не мешала ей активно двигаться на сцене.

Раньше мы рассказывали, как Джей Ло показала стильный зимний образ.

Также смотрите на романтические фото Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Лопес співака
NEWS
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации
МИД Украины отреагировало на псевдовыборы России и обратилось к украинцам в оккупации