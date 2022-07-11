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Всього два напої допоможуть вам прожити набагато довше: знижують ризик смерті у багато разів

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Понеділок 11 липня 2022 09:04
Всього два напої допоможуть вам прожити набагато довше: знижують ризик смерті у багато разів Фото: Названі напої, які знижують ризик передчасної смерті (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Хронічні захворювання стають перешкодою до довгого і щасливого життя у багатьох людей на планеті. І часом одне хронічне захворювання збільшує схильність до іншого.

Однак вчені стверджують, що всього два напої в рази можуть знизити схильність до хронічних захворювань і допоможуть підвищити шанс на довголіття. Про це повідомляє Express.

Захворювання, які людина набуває протягом життя, зокрема діабет, робить організм більш вразливим до раку і хвороб серцево-судинної системи.

Є два напої, які значно знижують ризик смертності від багатьох захворювань - це зелений чай і кава.

Як показують дослідження, щоденне вживання чотирьох чашок зеленого чаю допомагають знизити ризик розвитку діабету другого типу і багатьох супутніх захворювань. І такий же ефект спостерігається у тих, хто регулярно вживає каву.

"Більше споживання зеленого чаю та кави значною мірою пов'язане зі зниженням смертності від усіх причин. Ефекти можуть бути адитивними", - вважає провідний автор дослідження доктор Юдзі Коморита.

В ході дослідження вчені спостерігали за 5000 добровольцями з діабетом другого типу. Середній вік добровольців склав 66 років. Всі респонденти надали список напоїв, які вони вживали щодня.

Аналіз відповідей показав, що ті, хто випивав одну чашку кави в день, знизили ризик передчасної смерті на 19%. Вживання двох чашок кави в день знижує ризик передчасної смерті вже на 41%.

Але найкращий результат був у тих учасників, які випивають в день чотири чашки зеленого чаю і дві або більше чашок кави. Ризик ранньої смерті у них знижений на 63%.

На думку вчених, вживання цих напоїв пов'язане з антиоксидантними та протизапальними сполуками в зеленому чаї. А в каві містяться біологічно активні компоненти, які змінюють вироблення інсуліну і чутливість до нього.

"У порівнянні з тими, хто не пив жодного напою і тих, хто пив один або обидва - мали нижчі шанси померти від будь-якої причини. При чому найнижчі шанси були пов'язані з вживанням більшої кількості зеленого чаю і кави", - підкреслив доктор Коморита.

Зелений чай містить поживні речовини та рослинні сполуки, включаючи антиоксиданти, що називаються катехінами.

Вони можуть надавати позитивний вплив на здоров'я: прискорювати метаболізм, захищати від раку простати та молочної залози, підтримувати імунну систему. А ще він допомагає роботі мозку і сприяє зниженню ваги.

До речі, раніше ми писали про те, скільки чашок кави можна пити без шкоди для здоров'я.

А також розповідали, що вчені назвали найшкідливіший чай для здоров'я.

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