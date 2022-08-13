Дрони Autel, куплені Фондом Порошенка і волонтерами, передали бійцям ССО

Підрозділ Сил Спеціальних Операцій поповнився новими безпілотниками Autel, які були куплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа громад".

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

"Дрони Autel, які ми разом з вами придбали, переходять в надійні руки Сил Спеціальних Операцій. Вони буквально рятуватимуть їхні життя. Тут є тепловізор, можливість працювати вночі", - розповів Петро Порошенко, який під час поїздки на фронт зустрівся з бійцями ССО.

Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили для ЗСУ 350 дронів Autel.

У 79-у бригаду ДШВ Порошенко з волонтерами передав 11 італійських бронемашин. П’ятий Президент також анонсує нові великі контакти на закупівлю техніки для армії.

В цілому ж, з 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень.