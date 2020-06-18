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На Донбасі окупанти потрапили в засідку: з'явилося відео розплати за жадібність

STYLERВійна    18.06.2020 - 15:04
На Донбасі окупанти потрапили в засідку: з'явилося відео розплати за жадібність
На Донбасі ЗСУ влаштували засідку на окупантів (колаж РБК-Україна)

В зоні ООС бійці ЗСУ влаштували засідку на бойовиків

На Донбасі українські військові влаштували засідку на окупантів та ліквідували вантажівку з бойовиками, на який ті мали намір забрати боєприпаси зі знищеної позиції.

Про це 18 червня відомий волонтер Роман Доник розповів у своєму Facebook.

Також він опублікував відео операції.

Зазначається, що нещодавно військові покарали бойовиків за порушення мінських угод і постійні обстріли укріплень "холодноярців". Бійці у відповідь завдали удар і повністю знищили два 120-мм міномети окупантів в районі селища Фрунзе за Бахмуткою в Луганській області.

Тоді волонтер також показував в мережі кадри "відповіді".

Відео: Бійці ООС знищили міномети окупантів через обстріли позицій ЗСУ

"Боєкомплект тоді залишився цілим. Бойовики вирішили його забрати. Їх чекали", - написав Доник.

На сьогоднішніх кадрах показано, як горить КАМАЗ російських найманців, який ті відправили забирати БК.

Відео: Окупанти спробували забрати боєкомплект з розбитої позиції, але отримали по зубах

Раніше ми писали про те, що на Донбасі по окупантах завдали нищівних ударів, після чого бійці 24 ОМБр імені короля Данила передали бойовикам письмовий привіт - записку.

Також нещодавно в мережі показали відео, як бійці ЗСУ знищили російського снайпера на Донбасі.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України Збройні сили УкраїниДонбасукраинские военныеООС
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