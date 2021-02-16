Доктор розповіла про повторне зараження COVID-19: антитіла не рятують

Коронавірусом можна заразитися повторно, навіть якщо у вас вже є антитіла G.

"У нас є дані від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що люди, які мають певний титр імуноглобулінів G, серед них вже реєструються повторні захворювання серед носіїв антитіл. І це ще раз підкреслює необхідність вакцинації від коронавірусу", - розповіла Оксана Молода.

Вона згадала недавній діалог в мережі, де ведучий інфекціоніст Ольга Голубовська розповідала, що людей не потрібно прищеплювати від коронавірусу, поки у них в крові зберігаються антитіла.

"Але цих антитіл виявляється недостатньо. По-перше, у тих людей, які перехворіли на коронавірус, дуже сильно відрізняється титр антитіл. У когось їх більше, у когось менше. Тому цього недостатньо, щоб протистояти такого вірусу як Sars-cov. Поки ми не можемо сказати, чи буде повторне захворювання коронавірусом протікати у людини більш легко. Це все залежить від того, як людина перенесла перший епізод хвороби", - розповіла медик.

Оксана Молода підкреслює необхідність вакцинації для практично всіх груп населення в Україні.