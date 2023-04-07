Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если есть сырую Мивину
К продуктам быстрого приготовления люди обычно относятся со страхом. Ведь точно неизвестно, что в составе и навредят ли эти ингредиенты здоровью. К тому же вермишель "Мивину" или "Роллтон" очень часто употребляют в сыром виде.
Об этом сообщила диетолог Светлана Меленко, пишут Факти.
Что произойдет
Лапша быстрого приготовления имеет низкую питательную ценность, высокое содержание углеводов, а также богата консервантами.
Если регулярно ее есть, можно серьезно навредить здоровью.
Продукт имеет очень низкую пищевую ценность и почти не содержит клетчатки, минералов и витаминов. В составе много крахмала, который может вызвать ожирение, болезни сердца и диабет.
Регулярное употребление такого продукта может привести к сердечному приступу или инсульту. Все из-за большого количества жира и растительного масла, которыми обрабатывают лапшу.
К тому же могут возникнуть и другие заболевания:
- проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- вздутие живота;
- рефлюкс;
- нарушение кислотности.
Также для усиления вкуса к "Мивине" добавляют глутамат натрия в большом количестве. Такое вещество вредит нервной системе.
В каком виде лучше есть
Важно помнить, что разница между готовой лапшой и сухой незаметна.
По словам диетолога, нет особой разницы, где будет разбухать эта лапша - в тарелке или в желудке.
Однако, если человек не может отказаться от "Мивины", то диетолог советует придерживаться нескольких пунктов:
- Добавить белок: вареное яйцо, мясо, сыр или рыбу;
- Зелень, морковь, капусту, огурец или перец;
- Слейте воду, чтобы избавиться от плохих жиров и лишней соли;
- Не используйте масло из упаковки (оно преимущественно некачественное и дешевое). Вместо этого добавьте оливковое, кокосовое или льняное;
- Не добавляйте специи из пакетиков, что добавляют в лапшу. Конкретно они содержат большое количество плохих веществ.
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