Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если есть сырую Мивину

К продуктам быстрого приготовления люди обычно относятся со страхом. Ведь точно неизвестно, что в составе и навредят ли эти ингредиенты здоровью. К тому же вермишель "Мивину" или "Роллтон" очень часто употребляют в сыром виде.

Об этом сообщила диетолог Светлана Меленко, пишут Факти .

Что произойдет

Лапша быстрого приготовления имеет низкую питательную ценность, высокое содержание углеводов, а также богата консервантами.

Если регулярно ее есть, можно серьезно навредить здоровью.

Продукт имеет очень низкую пищевую ценность и почти не содержит клетчатки, минералов и витаминов. В составе много крахмала, который может вызвать ожирение, болезни сердца и диабет.

Регулярное употребление такого продукта может привести к сердечному приступу или инсульту. Все из-за большого количества жира и растительного масла, которыми обрабатывают лапшу.

К тому же могут возникнуть и другие заболевания:

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

вздутие живота;

рефлюкс;

нарушение кислотности.

Также для усиления вкуса к "Мивине" добавляют глутамат натрия в большом количестве. Такое вещество вредит нервной системе.

В каком виде лучше есть

Важно помнить, что разница между готовой лапшой и сухой незаметна.

По словам диетолога, нет особой разницы, где будет разбухать эта лапша - в тарелке или в желудке.

Однако, если человек не может отказаться от "Мивины", то диетолог советует придерживаться нескольких пунктов: