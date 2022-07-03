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Дієтолог пояснила, скільки безпечно вживати холестерину з їжею

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Неділя 03 липня 2022 17:14
Дієтолог пояснила, скільки безпечно вживати холестерину з їжею Фото: дієтолог розповіла про норму у раціоні холестерину в продуктах (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Багато хто вважає холестерин чимось небезпечним, хоча насправді без нього організм обійтися не може. Важливо знати міру та обмежувати в раціоні присутність продуктів із холестерином, щоб не нашкодити здоров'ю.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.

  • Чому холестерин важливий для організму

Цей компонент клітинних мембран необхідний для створення гормонів, жовчних кислот, вітаміну Д, без нього не засвоюється кальцій в організмі.

  • Чим загрожує надлишок холестерину в раціоні

Разом з тим холестерин підвищує ризик розвитку атеросклерозу, а також пов'язаних із ним серцево-судинних захворювань.

"Це виникає при надлишку холестерину та особливо при порушені нормального співвідношення його фракцій", - пояснює фахівець.

  • Яка норма холестерину в їжі

Безпечно для організму людини вживати з їжею 300 - 400 міліграмів холестерину щодня. У раціоні це насамперед: молочні продукти, м'ясо, яйця.

  • Продукти з холестерином

Як і будь-який продукт тваринного походження, сало містить холестерин, причому його кількість, за довідковими даними, становить від 70 до 100 мг на 100 г.

Тобто в холестериновому салі його менше, ніж у вершковому маслі (160 - 215 міліграмів) і навіть креветках (160 - 210 мг).

"Краще їсти його не більше 30 - 40 грамів в день. Зважайте на те, що ви їсте протягом дня. І якщо ви сьогодні збираєтеся з'їсти шматочок сала, у вашому раціоні не повинно бути інших жирних, багатих на холестерин продуктів", - звертає увагу дієтолог.

Нагадаємо, нещодавно медики розповіли, яка популярна ягода знизить високий рівень холестерину та цукру в крові.

А також перед цим лікарі з'ясували, як визначити небезпечний рівень холестерину.

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