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Дітей потрібно вберегти від цього захворювання: лікарі назвали головну небезпеку

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Четвер 26 травня 2022 21:08
Дітей потрібно вберегти від цього захворювання: лікарі назвали головну небезпеку Симптоми кашлюка (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кашлюк - це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

В чому небезпека

Дуже часто на кашлюк хворіють діти до 5 років. Якщо дитина вчасно отримала щеплення від кашлюку, то це захворювання протікає в легкій формі і швидко закінчується одужанням.

Важка форма хвороби зараз зустрічається у немовлят до року. Нерідко коклюш ускладнюється такими захворюваннями, як двостороння пневмонія, плеврит, гостра дихальна недостатність, що може призвести до загибелі дитини.

Які ознаки

Тривалість періоду, за який інкубується кашлюк у дорослих і дітей, становить 3-15 днів, середня тривалість періоду інкубації - 5-8 днів.

Серед основних симптомів виділяють:

  • спазматичний кашель (може тривати до 3 місяців);
  • помірний жар;
  • нежить.

Ускладнення:

  • конвульсії;
  • пневмонія (запалення легень);
  • енцефалопатія (ураження головного мозку);
  • апное (припинення дихальних рухів).

Як захиститись

Єдиний надійний захист - вакцинація. В Україні проти кашлюка вакцинують чотирма дозами: у 2, 4, 6 та 18 місяців.

Щеплюють вакциною АКДП, що захищає одразу проти кашлюка, дифтерії та правця.

Окрім того, при появі нападу кашлю у дитини, його потрібно посадити, трохи нахиливши корпус тіла вперед. У такому положенні дитині легше відкашлятися, і виключається можливість вдихнути блювотні маси, при виникненні блювання. Не потрібно терміново пригнічувати спазматичний кашель лікарськими засобами.

Лікування кашлюку у дітей, яким ще немає року, і з важкими формами хвороби зазвичай проводять в стаціонарі лікарні. В інших випадках діти отримують лікування вдома.

Також важливо дитині створити такі умови, щоб виключити всі дратівливі чинники, які можуть вплинути й викликати напад кашлю. Спазматичний кашель може з’явитися при переляку, раптових рухах, різких звуках. Дитяча кімната регулярно повинна мати приплив свіжого повітря, бо це позитивно впливає на здоров’я дитини.

Перенісши це захворювання, організм набуває стійкий імунітет, тому захворіти на кашлюк вдруге майже неможливо.

Раніше ми повідомляли, що "дитячі" хвороби можуть призвести до недитячих наслідків, якщо вчасно не захиститися.

Також ми писали, що українці за кордоном можуть отримати лікарняний.

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