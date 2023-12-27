Почему нас уже не шокируют кадры разрушений и погибших? Психиатр объяснил "нормализацию смерти"

Сегодня фото и видео, на которых показаны большие разрушения, погибшие и раненые, многие украинцы не вызывают такого шока, как в первый год полномасштабной войны. Люди все чаще стали "спокойно" пролистывать такие новости.

В интервью РБК-Украина доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Борис Михайлов объяснил, не грозит ли психике настоящего и будущего поколений такая "нормализация смерти".

"Смерть одного человека - трагедия. А смерть десятков и сотен тысяч незнакомых людей - это уже абстрактная величина. И она не так затрагивает рядового украинца, как смерть конкретного человека. То есть цифры в новостной ленте превращаются в абстракцию, от которой человек отгораживается", - говорит профессор.

По его словам, эти цифры уже не вызывают личностной эмоциональной реакции.

"То есть где-то - цунами, где-то - землетрясение, у нас - война, и везде гибнут люди, но абстрактные. Человек прекращает на это реагировать - так устроена его психика", - добавляет он.

Также Михайлов объяснил подавленность и апатичную реакцию некоторых людей на опасность, которые думают, что "пусть уже убьет наконец ракетой, и это все кончится".

Врач говорит, что такие мысли - один из вариантов защитной реакции организма.

"У одних людей происходит активная реакция, как и на любое стрессогенное событие. Эта реакция направлена на то, чтобы преодолеть опасность - попытка устранить опасную ситуацию, то есть сделать все возможное, чтобы спастись на месте или убежать подальше. Что бы такие люди не выбрали, это будет активным реагированием", – говорит специалист.

"Диаметрально противоположна группа людей, которые не желают никаких изменений. Они даже на фоне смертельной угрозы отстаивают свою позицию жить так, как привыкли, там, где привыкли, и ничего активно не делать", - продолжает Борис Владимирович.

"Эта реакция происходит и в привычной повседневной жизни - есть люди активные, а есть вполне им противоположные. И реакции типа "пусть меня убьет", "да будет, как будет", "така моя судьба", "что Бог даст" ", "я нигде никому не нужен" - это объяснение позиции, почему человек не хочет и не будет ничего делать. Такие люди пытаются дать какое-то объяснение своему фатализму, а на самом деле это нежелание изменений и действий, даже в условиях смертельной угрозы. Фаталистические заявления - это только защитная реакция", – добавляет он.

При этом, как отмечает психиатр, таких людей сейчас немало.

"Их призывают выезжать из зоны боевых действий, организуют эвакуационные рейсы, но все должен сделать кто-то. Некоторые из этой категории людей могут поддаться и уехать, но надо, чтобы кто-то пришел, взял за руку, дал чемодан и посадил в автобус. Сами они делать этого не будут", – говорит доктор медицинских наук.