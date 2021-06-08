ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Четверта хвиля коронавірусу в Україні: інфекціоніст назвала нові терміни

Новость на русском →
Вівторок 08 червня 2021 19:25
Четверта хвиля коронавірусу в Україні: інфекціоніст назвала нові терміни Названо терміни четвертої хвилі коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус може знову охопити всю територію України, і медики прогнозують четверту хвилю пандемії. За прогнозами, це відбудеться восени 2021 року.

Про це розповіла інфекціоніст і медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі програми "Сніданок 1+1".

Як зазначила Булавінова, четверта хвиля коронавірусу може прийти в Україну вже восени, але є ймовірність, що зростання кількості інфікованих почнеться трохи раніше.

"Тому дуже важливо протягом літа прищеплювати максимальну кількість людей. Щоб до осені було вакциновано якомога більше українців. Звичайно ж, наскільки це можливо, враховуючи доступність вакцин від COVID-19", - підкреслила фахівець.

Вона також рекомендує не затягувати з вакцинацією і тим, хто вже перехворів на коронавірус. За словами Булавінової, робити щеплення можна відразу після повного одужання. І бажано - не пізніше, ніж через три місяці після одужання.

Препарати не можна вводити тим, у кого при отриманні першої дози були ускладнення у вигляді анафілактичного шоку. Всі інші, в тому числі й вагітні, можуть вакцинуватися. Для майбутніх мам в пріоритеті препарат американо-німецького виробництва Pfizer-BioNTech.

"Можна і потрібно прищеплювати вагітних, оскільки вони коронавірус переносять важче. Такі рекомендації випустила національна технічна група з імунізації", - додала Булавінова.

Крім того, інфекціоніст сподівається на те, що в МОЗ за літо зможуть підготуватися більш ретельно до наступної хвилі коронавірусу і в лікарнях до осені буде все необхідне для пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, чому не всі люди хворіють на коронавірус.

А також розповідали, які нові назви від ВООЗ отримали всі штами коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя COVID-19 Коронавірус
LITE
Свято 8 червня: що строго заборонено робити на Карполова і у кого день ангела
Свято 8 червня: що строго заборонено робити на Карполова і у кого день ангела