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У Чорному морі знайшли кладовище вбитих дельфінів: моторошне відео

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Крим, Середа 19 травня 2021 20:46
У Чорному морі знайшли кладовище вбитих дельфінів: моторошне відео Фото: дельфіни (pixabay.com)
Автор: Styler

В окупованому Криму волонтери випадково виявили кладовище вбитих дельфінів. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як мертвому дельфіну прив'язали камінь до хвоста.

Моторошне відео опублікував центр реабілітації дельфінів "Безтурботне море".

"Мотузку на хвіст - і прив'язати до каменю. Так рибальський промисел замітає сліди, ховає наслідки своєї деструктивної діяльності в Чорному морі", - йдеться в повідомленні центру.

Знайдені вбиті дельфіни - це лише кілька з тих, яких випадково виявили волонтери та очевидці на морському дні.

За час роботи даного центру були зафіксовані 2167 випадків викидів дельфінів на узбережжі Криму, більшість яких загинула через попадання в рибальські мережі.

Дослідження говорять про те, то менше ніж 10% убитих дельфінів викидає на сушу, інші 90% залишаються на морському дні.

Щоб тіло дельфіна не спливало в ході розкладання їх топлять за допомогою вантажу. Також же є ще один спосіб, який використовують рибалки. Вони наносять колоті поранення в черевну порожнину дельфіна.

У Чорному морі виявили кладовище вбитих дельфінів (відео: YouTube)

Нагадаємо, в мережу потрапило неймовірне відео з унікальним дельфіном-альбіносом на ім'я Каспер.

Раніше ми писали, що в Криму за 2020 рік викинулося на берег рекордна кількість дельфінів.

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