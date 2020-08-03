Терориста в Києві знешкодили: з'явилося відео і подробиці

Терорист захопив банк в Києві (колаж: РБК-Україна)

У Києві терорист захопив банк в центрі і висунув вимоги

З'явилося відео, зняте з місця захоплення відділення банку терористом в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо".

Терорист заявляв, що бомба здетонує навіть в разі його смерті. Чи дійсно у нього є бомба, було невідомо, але до ноги був прив'язаний чорний рюкзак. Після він висунув вимогу, щоб його показали по телебаченню.

Близько 14:50 терорист був знешкоджений. Відео показали в прямому ефірі. Поки з ним розмовляли нібито представники ЗМІ (насправді співробітники СБУ і поліції діалогу), підскочив силовик і вихопив рюкзак.

UPD: з’явилося відео затримання терориста. Пив каву, щось там балакав і хоба. Фініта-ля-комедія Відео: телеканал 112 Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/otrimali-dlya-vas-foto-novogo-terorista-razom-iz-zaruchniceyu-za-slovami-antona-gerashhenko-terorist-gromadyanin-uzbekist/ Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Терориста в Києві знешкодили (відео: Київ Оперативний)

Також стало відомо, що терорист вимагав 40 тисяч гривень. Крім того, він вимагав заарештувати всіх чиновників, політиків (як раніше луцький терорист).

Пізніше з'ясувалось, що ніякої бомби у терориста не було.

У МВС також заявили, що у київського терориста 32-річного Сухроба Карімова є дружина і дитина. Чоловік уродженець Самарканда (Узбекистан). В Україні зареєстрований в Запорізькій області.

Сам він працював барменом в одному зі столичних ресторанів, пишуть Vesti.ua. За словами блогера Олександра Довгого, Карімов деякий час проживав в хостелі. Він вживав амфетамін і марихуану, через що позбувся місця в хостелі.

Нагадаємо, що близько 12:00 в поліцію зателефонувала представниця банку і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати правоохоронців. Він відпустив всіх співробітників банку, крім керівниці відділення.

Також ми писали, ким є терорист, який захопив банк в Києві.