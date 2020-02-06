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Бережіть гаманці: ці знаки Зодіаку чекають неприємності з грошима

STYLERЖиття    06.02.2020 - 06:34
Бережіть гаманці: ці знаки Зодіаку чекають неприємності з грошима
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба у своєму гороскопі попередив ці знаки Зодіаку про небезпеку

Гороскоп 2020 підкаже, кому із знаків Зодіаку варто уважніше поставитися до фінансової сфери свого життя. Астролог Павло Глоба вважає, що люди, народжені під цими знаками, повинні поберегти свої гаманці до кінця лютого. Детально про те, кому варто занепокоїтися - в матеріалі Styler.

Близнюки

У лютому гроші здатні піти у Близнюків легко, як пісок крізь пальці. Щоб не понести збитки, їм варто утриматися від будь-яких непродуманих витрат, покупок і вкладень. У всіх справах, які пов'язані з бізнесом і торгівлею, що вимагають точності і відповідальності, Близнюкам слід бути дуже обережними.

Лев

Леву не слід братися за будь-які ризиковані справи: удача може від нього відвернутися. Йому варто зайнятися перевіреними задумами та проєктами, та й то бажано не великими. В авантюрні справи, а також нові починання Леву до кінця календарної зими краще не вплутуватися.

Риби

У фінансовій сфері Риб може очікувати різкий стрибок вгору або вниз. Щоб зміни виявилися приємними, їм не варто хапатися за першу ж привабливу пропозицію, не перевіривши: чи не криється в ньому підступ. Будь-яких справ, в яких потрібна частка везіння, Рибам варто боятися, як чуми.

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