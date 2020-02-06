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Берегите кошельки: эти знаки Зодиака ждут неприятности с деньгами

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 06:34
Берегите кошельки: эти знаки Зодиака ждут неприятности с деньгами
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба в своем гороскопе предупредил эти знаки Зодиака об опасности

Гороскоп 2020 подскажет, кому из знаков Зодиака стоит повнимательнее отнестись к финансовой сфере своей жизни. Астролог Павел Глоба считает, что люди, рожденные под этими знаками, должны поберечь свои кошельки до конца февраля. Детально о том, кому стоит опасаться - в материале Styler.

Близнецы

В феврале деньги способны уйти у Близнецов так же легко, как песок сквозь пальцы. Чтобы не понести убытки, им стоит воздержаться от любых непродуманных трат, покупок и вложений. Во всех делах, связанные с бизнесом и торговлей, которые требуют точности и ответственности, Близнецам следует быть очень осторожными.

Лев

Льву не следует браться за любые рискованные дела: удача может от него отвернуться. Ему стоит заняться проверенными задумками и проектами, да и то желательно не крупными. В авантюрные дела, а также в новые начинания Льву до конца календарной зимы лучше не ввязываться.

Рыбы

В финансовой сфере Рыб может ожидать резкий скачок вверх или вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, не проверив: не кроется ли в нем подвох. Любых дел, в которых требуется доля везения, Рыбам стоит бояться, как чумы.

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