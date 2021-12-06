70-річні Українки-чилідерші шокували супер-танцем: вони називають себе дівчатками!

Свої таланти і здібності в чирлідінгу вони прийшли показати на "Україна має талант". І це неймовірно, адже найстаршій з танцівниць 75 років!

Nice ladies - так називають себе запальні дівчатка з Харкова - інакше їх не назвеш. Вони показали українцям, що пенсійний вік - не перешкода активному способу життя, веселощам і новим досягненням.

Дивіться, як це було в матеріалі Styler нижче.

Вік учасниць команди варіюється від 58 до 75 років і вони - рекордсменки, як найдоросліша команда з чирлідингу в Україні.

Їх 11, вони називають себе дівчатками. Найстарша 75-річна учасниця-майстер спорту з художньої гімнастики. Є ще майстер спорту зі спортивної гімнастики та лижниця, якій 71 рік і вона досі працює в університеті на кафедрі фізкультури.

Всі інші учасниці - прості жінки, ніколи не займалися спортом. Просто одного разу одна з них прийшла у фітнес-клуб, де була соціальна група, куди ходили жінки на пенсії, і вирішили заснувати першу в Україні чирлідінг групу.

За місяць зібрали команду. Сьогодні вони чемпіонки світу та Європи.

"Я обожнюю дивитися на такі щасливі обличчя на цій сцені! Знаю, що найстаршій з вас - 75 років! Це дивовижно! Ви показали красиві шпагати, неймовірні підтримки і не найлегшу хореографію, а ще - харизму! У вас три "Так", - сказав Женя Кот.

Відзначимо, що шоу "Україна має талант" в десятому сезоні судять Сергій Притула, Ксенія Мішина і Євген Кот.

Проект відновився в незвичайному форматі після чотирирічної перерви, показуючи кращих з кращих серед українців.

Шоу виходить традиційно на каналі СТБ, а побачити його можна у вечірньому ефірі по суботах.