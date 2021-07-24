13-річний школяр з Києва створив пристрій, що допомагає боротися з COVID-19 (відео)

Київський 13-річний школяр став переможцем міжнародної олімпіади дітей - винахідників - учень 8 класу ліцею сконструював спеціального робота, який дезінфікує поверхні та допомагає боротися з коронавірусом. Між тим, хлопчик планує на літніх канікулах удосконалити свій винахід.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Маленький вундеркінд Платон Большаков не розмовляв до чотирьох років, логопеди вирішити проблему не могли, і тоді мама дитини за порадами фахівців почала розвивати дрібну моторику рук сина. Це повинно було допомогти "розговорити" хлопчика. Жінка купувала гори дитячого конструктора, і годинами вони разом щось майстрували - збирали та розбирали.

І ось у підсумку юний талант - золотий призер міжнародної дитячої олімпіади винахідників, яка пройшла в Малайзії. Причому Платон двічі подавав свій винахід на олімпіаду і двічі отримував медалі.

Хлопчик навчається в Малій академії наук Києва. За словами викладача, на конкурсі були дуже здивовані, коли дізналися, що автором кращого винаходу був учень 8 класу - на змагання подавали роботи старші хлопці, але ті були далеко не такі цікаві та якісні.

Крім робототехніки, Платон займається музикою (грає на піаніно), малює картини, займається програмуванням. День у хлопчика розписаний по годинах, а все організувати допомагає мама.

Як зазначив юний винахідник, за час канікул він планує удосконалити свого переможного робота, і винахід стане більшим у сім разів.

Відео: 13-річний киянин переміг у міжнародній дитячій Олімпіаді винахідників, присвяченій боротьбі з пандемією коронавірусу

Як розповідати у Київській МАН про свого талановитого ліцеїста, Платон прийшов в академію торік, і записався відразу у дві секції:

"Технологічні процеси та перспективні технології" в науковій лабораторії кріогенної техніки кафедри Загальної та теоретичної фізики Фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського;

"Електроніка і приладобудування" на кафедрі електронних пристроїв і систем факультету електроніки КПІ - тут хлопчик і сконструював свого робота-дезінфектора.

Київський восьмикласник Платон Большаков винайшов робота для проведення дезінфекції, і переміг з ним на Олімпіаді в Малайзії (фото: kman.org.ua)