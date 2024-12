Must have для холодов. 10 лучших пар зимней обуви от украинских брендов

Estro

"Взрывом" сезона от Estro можно назвать зимние лоферы с натуральным мехом внутри. На сайте они представлены в нескольких моделях с велюра. Среди цветовой гаммы можно выбрать черные, темно-коричневые, светло-бежевые, розовые и пудровые.

Пара выглядит довольно привлекательно, а мех, который "выглядывает" наружу, придаст уют и комфорт вашим зимним образам. Стоимость таких зимних лоферов - 4 990 гривен со скидкой; модель розового цвета - 2 590 гривен со скидкой.

Зимние лоферы с мехом от Estro (фото: estro.ua)

Кроме того, на сайте можно приобрести менее утепленные, но не менее стильные лоферы из кожи на зиму. Они успешно дополнят деловые луки и не позволят вашим ногам замерзнуть. Цена со скидкой - 2 750 гривен.

Кожаные зимние лоферы (фото: estro.ua)

Kachorovska

В канун праздников бренд выпустил новую коллекцию обуви "NASTRIY". Среди новых моделей внимание привлекают трендовые переосмысленные челси-ботильонобойки.

По словам основательницы бренда Алины Качоровской, эта пара олицетворяет синергию классических мужских туфель, ботильонов и ковбойской обуви. Высота каблуков - четыре сантиметра. Модель полномерная, поэтому можете смело брать ваш обычный размер.

Стоимость такой необычной пары составляет 12 500 гривен.



Челси-ботильонобойки от украинского бренда Kachorovska (фото: kachorovska.com)

One by One

В новой коллекции украинского бренда One by One представлена модель популярного вида обуви "казаки". Они изготовлены из натуральной замши и декорированы вышивкой в виде вензеля и накладными элементами.

Подборы смещены к зауженному носку, что придает паре особую уникальность.

Самый популярный цвет - это классический для "казаков" коричневый. Но кроме него можно приобрести обувь в черном, ореховом и сером цветах.

Стоимость - 4 250 гривен.

Популярный вид обуви "казаки" обычно украшают текстурной вышивкой (фото: onebyone.ua)

COOSH

Это украинский бренд одежды и аксессуаров, который основала инфлюэнсер Алина Френдий. Среди других брендов COOSH легко отличить, ведь он имеет характерный скандинавский минималистичный стиль с уникальными деталями.

К примеру, в новой коллекции можно найти пару высоких жокейских сапог с добавленным аксессуаром - ремешком вверху. Этот акцент придает паре изысканности и делает ее более интересной.

Вы можете купить жокейские сапоги черного или шоколадного цвета. Материал - натуральная кожа. Цена составляет 7 900 гривен.

Дополнительный акцент на жокейских сапогах - это съемный ремешок (фото: cooshwear.com)

Mida

Тренд на высокую зимнюю обувь не оставляет мир моды, поэтому бренд Mida также представляет многие похожие модели в своем сегменте. Однако эстетические замшевые ботфорты заслуживают особого внимания.

Они классического черного цвета с качественной текстурной прошивкой. Матовый черный цвет подчеркивает стиль пары и гармонично сочетается с любым образом.

Сейчас приобрести ботфорты можно за 3 751 гривну.

Классические черные ботфорты (фото: mida-online.com.ua)

KASANDRA

Украинский бренд обуви KASANDRA занимается изготовлением женской обуви с 2006 года. Новая зимняя коллекция 2024/2025 сосредоточена на разных вариантах трендовых "ковбоек".

Вы можете приобрести обувь средней высоты из замши. Классический дизайн в виде прошивки и классический цвет: черный, бордовый и рыжий. Цена - 4 400 гривен.

Ковбойки средней высоты из замши (фото: kasandra.ua)

Более интересный вариант - это высокие "ковбойки". Они похожи на классические зимние сапожки, однако выглядят более элегантно. К тому же цветовая гамма позволяет носить их под любой образ: в коллекции представлены черный, коричневый, бежевый и ореховый окрас. Цена - 5 500 гривен.

Высокие "ковбойки" для изысканных образов (фото: kasandra.ua)

Среди прочего на сайте бренда можно найти "ковбойки" из натуральной кожи, нубука и интересных акцентных деталей.

"Ковбойки" из нубука с акцентными деталями по бокам (фото: kasandra.ua)

Leonchenko

В новогодней коллекции от этого бренда представлены нашумевшие "ковбойки". Они имеют немного удлиненную носовую часть и стильный абстрактный узор.

Дополнительное преимущество - вы можете самостоятельно выбрать материал утепления (байка, шерсть или кожа).

Стоимость такой пары составляет 4 400 гривен.



Новогодняя коллекция обуви от украинского бренда Leonchenko (фото: leonchenko.com.ua)

Ikos

Семейное обувное дело с собственным производством в Луцке подготовило настоящий "разрыв" сезона в виде акцентных дерби с анималистическим принтом.

На шнурках также есть золотистый цветок, ставший логотипом Ikos. Однако "фишка" в том, что это единственная пара обуви от бренда, где есть лого. Причина простая: не было пары, куда оно подходило бы.

Поскольку обувь изготовлена из натуральной кожи, то при относительно хорошей погоде не даст вам замерзнуть. Высота каблука - четыре сантиметра.

Такое удачное сочетание нежности и брутализма стоит 3 500 гривен.

Акцентные дерби с квадратным носиком и анималистическим принтом (фото: ikos-style.com.ua)

Hoda.concept

Это украинский бренд, производящий удобную широкую обувь. Именно такую ​​тенденцию основатели хотят популяризировать среди украинцев. По их словам, такая обувь способствует свободному расположению пальцев, улучшению осанки, уменьшению боли в ногах, спине и предотвращает травмы.

В этом сезоне среди бестселлеров Hoda.concept оказалась модель сапог "Moons". Эта пара была разработана с широким носком, чтобы пальцы ног не были пережаты.

Несмотря на то, что модель полномерная, производители советуют брать размер на 0,5 сантиметра больше, ведь во время хода стопа может удлиняться.

Модель "Moons" подойдет для мороза до 15 градусов и стоит 4 790 гривен.

Широкая зимняя обувь для здоровья стоп от украинского бренда Hoda.concept (фото: hoda-concept.com)