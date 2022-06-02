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В Україні знову будують житло. Як війна вплинула на ціни у нових ЖК

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Четвер 02 червня 2022 07:15
В Україні знову будують житло. Як війна вплинула на ціни у нових ЖК Ціни у новобудовах зростають навіть у валюті. Фото: Леся Панченко, РБК-Україна Realty
Автор: Леся Панченко

Після першого шоку у березні, коли усі будівництва країни були заморожені, а ресурси спрямовані на оборону держави, забудовники починають поступово оговтуватися. Сьогодні спостерігається відновлення будівництв в усіх регіонах, де не проходять бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику порталу ЛУН.

Водночас ціни на новобудови, навіть у валюті, зростають по всій країні в порівнянні з довоєнним рівнем. Це пов’язано зокрема зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.

"Ринок новобудов важливий для спостереження, бо слугує одним з ключових індикаторів для розрахунку темпів відновлення економіки. Забудовники країни продемонстрували свої наміри продовжити будівництво, тепер крок за інвесторами", — вважає Денис Суділковський, CMO ЛУН.

Західні регіони

Найбільш оптимістично виглядає ситуація у західних областях країни. Завдяки внутрішній міграції та найбільшої віддаленості від зон бойових дій — в цих областях спостерігається найбільший відсоток відновлення робіт на будівельних майданчиках.

У Волинській та Рівненській областях відновили будівництво 92% проєктів, Івано-Франківській — 89%, Закарпатській — 88%, Тернопільській — 85%, Львівській — 81%, Хмельницькій — 77%, Чернівецькій — 62%.

Одночасно в цьому регіоні відбулося найбільше у країні здорожчання вартості квадратного метру. Лідером стала Хмельницька область. Там ціна на нове житло зросла на 15,5%. Найменше із Західних регіонів здорожчали квартири у Чернівецькій області – на 6,7%.В Україні знову будують житло. Як війна вплинула на ціни у нових ЖК

Центральні регіони

Відновлення цих регіонів напряму пов’язано з віддаленістю від фронту.

Так, Черкаська область відновила будівництво на 92% майданчиків, Вінницька — 85%, Полтавська — 76%, Дніпропетровська — 41%.

Найбільше у центрі країни здорожчали квартири у Вінницькій області — на 12,4%, найменше у Полтавській — на 4%.

Північні регіони

Області, що були у безпосередній близькості від бойових дій, або взяли на себе удар війни, також демонструють відновлення будівництва.

В Житомирській області — 41% новобудов поновили роботу, в Чернігівській — 17%, Сумській — 11% (це перші 2 будівельні майданчики).

Південні регіони

Найпозитивніша серед півдня України ситуація в Одеській області. На сьогодні там відновлено 56% будівництв.

З регіонів з напруженою військовою ситуацією Одеса демонструє найбільшу стійкість і одна з перших у країні продовжила будівництво та навіть збільшення вартості житла. Середня ціна метру в Одесі зросла на 2.5% від довоєнного.

Запорізький регіон відновив роботу на 2 майданчиках, що складає 11% від всіх новобудов.В Україні знову будують житло. Як війна вплинула на ціни у нових ЖК

Східні регіони — Харків

Найскладніша ситуація на Сході. Але перший забудовник у Харкові вже продовжив будівництво житлового комплексу і на 12 інших об’єктах забудовники відкрили можливість придбати квартиру.

Київ та передмістя

Столиця і передмістя тільки на початку свого відновлення, хоча і демонструють позитивну динаміку. Таким чином, у Києві відновили роботу на 43 будівельних майданчиках, що складає 23% від довоєнного рівня. В Київській області продовжують будівництво 45 житлових комплексів — 25% від загальної кількості.

Середня ціна за квадратний метр в столиці збільшилась на 4,4% у доларах — до 1410 дол/кв.м. В Киїській області зросла на 12,2% — до 765 дол/кв.м.

Відзначимо, що вже є перші забудовники, що повернулися до роботи в Ірпені та Бучі.

За словами Дениса Суділковського: "наскільки швидко продовжить відновлюватись попит напряму залежить від успіхів ЗСУ. Саме вони дарують покупцям нерухомості впевненість у майбутньому нашої країни й збереженні їхніх інвестицій".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити житло в столиці з мінімальним бюджетом.

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