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Питання паркування: ТОП-30 новобудов Києва із найбільшою кількістю паркомісць

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Четвер 18 листопада 2021 15:30
Питання паркування: ТОП-30 новобудов Києва із найбільшою кількістю паркомісць Фото: при аналізі паркомісць, брали до уваги й підземні, й наземні паркінги на території ЖК (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Леся Панченко

Паркування біля будинку – гаряча тема для всіх столичних водіїв. Навіть купуючи квартиру у сучасному ЖК, де передбачено паркінги для мешканців – проблема не вирішується. Адже середній показник паркомісць у житлових комплексах столиці складає 0,2 паркомісця на квартиру. Найвищий показник по Києву – 2,2 паркомісця.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на дослідження ЛУН Місто.

Чому паркомісць не вистачає

Влітку, після того, як КМДА переглянула зони та вартість паркування у столиці, платним стало навіть залишити автомобіль на деяких вулицях спальних районів. Це викликало палкі дискусії серед городян.

Проект міських досліджень ЛУН Місто проаналізував дані про всі нові житлові комплекси та відібрав ТОП-30 ЖК у Києві з найкращим співвідношенням кількості паркомісць до кількості квартир.

До рейтингу потрапили 157 житлових комплексів, які зараз будуються і у яких вже стартував продаж квартир. Також вони мають три основні документи: право власності/оренди на земельну ділянку, дозвіл на будівництво та ліцензію генпідрядника та налічують понад 50 квартир. При аналізі кількості паркомісць, брали до уваги й підземні, й наземні паркінги на території комплексів.Питання паркування: ТОП-30 новобудов Києва із найбільшою кількістю паркомісць

Перші 20 новобудов столиці за співвідношенням кількості паркомісць до кількості квартир на 17.11.21 (з дослідження ЛУН.Місто)

Де комфортніше паркуватися

Найкращий показник 2,2 – 3440 паркомісць на 1540 квартир. При цьому медіанне значення для новобудов Києва – 0,2. Тобто на одне паркомісце претендують приблизно 5 квартир.

У першу десятку потрапили ЖК Печерського, Голосіївського, Подільського, Шевченківського районів. Передусім преміум- та бізнес-класів. В комфорт та економ-класах співвідношення наразі гірше.

Чому це важливо

З настанням карантину ми стали проводити дома набагато більше часу. Локдаун показав, що житло – це територія, де можна проводити основний час – працювати, відпочивати.Питання паркування: ТОП-30 новобудов Києва із найбільшою кількістю паркомісцьЖК з підземним паркінгом (ЛУН.Місто)

Сьогодні у поняття "комфортне житло" вкладають не лише вдале планування та ремонт, а й зручну територію житлового комплексу.

Наявність спеціально відведених місць для паркування – один з елементів благоустрою території ЖК. Без цього подвір’я та навколишні вулиці ризикують перетворитися на хаотичну парковку.

Раніше ми розповідали, що кияни більше не інвестують гроші у бюджетне житло.

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