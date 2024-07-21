Обратная сторона кабриолета: почему не стоит покупать машину без крыши

Признаемся, кто из нас в свое время не мечтал о кабриолете в собственном гараже? Автомобиль со сложной крышей воспринимается как нечто невероятно романтичное, созданное для теплых лет и демонстрации своего благополучия. Но не все из тех, кто имел счастье владеть этим атрибутом красивой жизни, были в конце концов в восторге от него.

Видимо, о том, что у классического кабриолета низкая антивандальная стойкость знают все. Но если бы на этом заканчивались проблемы этих безусловно неординарных авто! Даже устойчивые к мелким озорникам кабриолеты со складной жесткой крышей могут всерьез донимать своего владельца специфическими нюансами.

Не тот сезон . Да, зимой кабриолет не очень уместен. Хотя не все так плохо, как может казаться, даже стужи в салоне может не быть, ведь мягкую крышу на кабриолетах всех типов давно уже делают двойной и тройной, со слоем теплоизоляции. А вот то, что ткань ускоренно портится из-за оледенений и соляных ванн, правда. Однако, несоответствие зимней непогоде – это еще не главный сезонный порок кабриолета: представьте себе, летом он тоже не всегда хорош.

Температура в салоне. Кабриолет – машина для лета, но летом с опущенной крышей на ней очень жарко, особенно когда стоять в пробках. Горячим будет все: плечи и головы экипажа, обивка сидений, руль и кнопки панели. Поэтому надо поднимать крышу и включать кондиционер или ездить только там, где можно разогнаться и поймать прической поток встречного воздуха.

Свежий воздух . Да, оно будет, но в отечественных условиях еще больше будет пыли, которая будет покрывать и вас, и торпедо, и сиденье… Черные выхлопы старых дизельных грузовиков тоже будут ваши.

Беззащитность. Время от времени водитель и пассажиры кабриолета попадают в ситуации, когда они будут чувствовать себя беззащитными. Камни из строительных самосвалов и рваные пакеты из мусоровозов, окурки с балконов, дворовые животные и дикие птицы – все эти объекты могут атаковать ваш салон и вас самих, когда вы в романтическом настроении будете ехать по улицам или дворам наших городов.

Складной верх . Крыша кабриолета только первая неделя-две является предметом гордости владельца. Затем он почти наверняка превращается в предмет особых хлопот и головных болей. Мягкую часть каркаса (тент) надо беречь от накоплений мокрого снега, оледенения, тополиного пуха и птичьего помета. О безудержном желании разного рода вредителей порезать тент подручным инструментом мы уже упоминали.

Техническая платформа . Из Европы и Америки к нам везут самые разные автомобили открытого типа. Да и на внутреннем рынке есть из чего выбрать. К сожалению, б/у кабриолет, особенно невысокого класса, (на базе массовой модели модель В- или С-класса), является рискованной покупкой из-за не очень хорошего технического состояния. Обычно такие машины часто переходят из рук в руки, и каждый новый владелец оказывается все менее состоятельным. Следовательно, обслуживанию и ремонту яркой, но подтоптанной машины уделяют все меньшее внимание. И, наконец, очередной владелец вместе с мягкой крышей покупает капитальный ремонт двигателя и подвески.

Кратко

Никто здесь не говорит, что кабриолет – бессмысленная игрушка, никак. Хотя собственно игрушкой он тоже может быть – одновременно добросовестно выполняя и транспортную функцию. Но для успешного использования большинства "кабриков" нужны некоторые условия, и о них лучше позаботиться раньше времени, еще до покупки. В противном случае нужно быть готовым к некоторым кабриолетным нюансам, которые по большому счету не должны огорчить подлинного фаната автомобилей с "сорванной крышей".