Освобождение правого берега Днепра повлияло на тактику российской авиации, - Игнат

Освобождение Херсонской области изменило тактику применения российской авиации, поскольку был деоккупирован аэродром в Чернобаевке, где размещалась армейская авиация, вертолеты противника, отметил Игнат.

"Эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще четыре аэродрома в Крыму, которые использует враг... Противник будет немного больше времени тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка... Минус два аэродрома - это для нас только позитив", - объяснил он.

В то же время спикер Воздушных сил Украины отметил, что для авиации расстояние особого значения не имеет. Если говорить об истребителях, то подлетный час несколько изменится. Он напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов - на территории РФ, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время "хлопок" в Крыму, Игнат отметил, что все ждут и любят, когда "они курят". Однако Украина, прежде всего, ожидает от международных партнеров дальнобойное вооружение, добавил Игнат и подчеркнул, что речь идет только о возвращении украинских земель.