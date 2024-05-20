Встреча с Путиным, ковид и война. Главное о "пятилетке" президента Зеленского и что дальше

Ровно пять лет назад, 20 мая 2019, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Заручившись рекордной поддержкой избирателей, известный шоумен без опыта в политике занял пост главы Украины с программой кардинальных реформ. Однако именно на время его президентства выпали самые тяжелые испытания для нашей страны.

РБК-Украина в материале ниже собрало хронологию главных событий за пять лет Зеленского во власти.

При подготовке использовались: информация из Wikipedia, портал Офиса президента, публикации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, заявление спикера ВР Руслана Стефанчука.

Содержание:

Новогоднее обращение и предвыборная кампания Зеленского

Владимир Зеленский объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства во время трансляции "Вечернего квартала" на канале 1+1 в новогоднюю ночь 2019.

Известный украинским зрителям актер и шоумен заявил, что выбирает политику.

Разговоры о том, что Зеленский может стать кандидатом в президенты Украины начались именно после выхода комедийного сериала "Слуга народа", в котором тот сыграл главную роль. В 2017 году была официально зарегистрирована партия "Слуга народа", а 21 января 2019 эта политсила выдвинула Зеленского в президенты.

При этом в штабе кандидата отрицали связь его сериального образа "президента из народа" с предвыборной кампанией.

Владимир Зеленский позиционировал себя как альтернативу старой политической системе и старым политикам.

В своей предвыборной программе он обещал реформировать экономику, в частности, "вывести ее из тени" и сделать прозрачной, ввести "нулевые декларации" для бизнеса, перейти от солидарной к накопительной системе пенсий, "капитально ремонтировать инфраструктуру".

Одной из основных задач Зеленский ставил себе мир в Украине, возвращение оккупированных территорий и принуждение страны-агрессора РФ возместить нанесенный Украине ущерб. Он поддержал путь Украины в НАТО, но предложил сначала провести референдум.

Дебаты на "Олимпийском"

Основным конкурентом Владимира Зеленского был на тот момент действующий глава государства Петр Порошенко. После первого тура голосования, где оба кандидата набрали наибольшее количество голосов (Зеленский – 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%), состоялись их публичные прения.

Событие на НСК "Олимпийский" собрало более 20 тысяч зрителей. Идея выбрать стадион для дебатов принадлежала Владимиру Зеленскому.

В течение часа кандидаты задавали вопросы друг другу и обращались к избирателям.

Зеленский озвучил перечень вопросов Порошенко, в частности, почему Украина является самым бедным государством при самом богатом президенте, почему не нашли поджигателей военных складов, почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево, почему неизвестны убийцы героев Майдана, куда делись карпатские леса, почему не снята депутатская неприкосновенность и другие. Петр Порошенко на это заявил, что его оппонент "тотально некомпетентен", поскольку ответы на все эти вопросы он уже давал.

Фото: дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также во время дебатов Зеленский говорил, что Порошенко ему не оппонент, а скорее приговор. Порошенко в свою очередь спрашивал Зеленского о сотрудничестве с Игорем Коломойским и заявил: "Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!".

В ходе дебатов неоднозначно были восприняты слова Зеленского, когда он, обвиняя Порошенко в продолжении ведения бизнеса на неподконтрольной территории Украины и РФ, назвал военных так называемых "ЛДНР" "повстанцами".

Оба кандидата говорили о стремлении закончить войну в Украине. На сцене Порошенко и Зеленский стали на колени в знак уважения к родственникам погибших во время АТО/ООС. "По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", – пообещал Зеленский.

Выборы с рекордной поддержкой

Во втором туре голосования Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Явка избирателей составила 61,37%.

Зеленский победил почти во всех регионах Украины. Порошенко набрал больше голосов только во Львовской области и в заграничном избирательном округе.

Примечательно, что такой процент поддержки победителя президентских выборов является максимальным из всех прошедших выборов за время независимости Украины. Ближайший результат – 61,59% поддержки получил Леонид Кравчук на выборах 1991 года.

Фото: Зеленский одержал победу с рекордной поддержкой избирателей (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инаугурация

Официальная церемония инаугурации Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года. Новоизбранный президент прошел через площадь Конституции перед зданием Рады, здоровался с фанатами и фотографировался.

"Каждый из нас Президент. Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это – наш общий шанс. За который мы несем общую ответственность", – заявил Зеленский в своей инаугурационной речи.

Во время выступления он также заверил, что ради мира в Донбассе готов сделать все, даже потерять кресло главы государства.

"Я готов потерять свой пост, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории! Никогда! Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу", – говорил он.

Президент обратился к депутатам с призывом принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс. Тогда же он попросил Раду уволить с должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Роспуск Рады

Первым решением Зеленского как президента стал роспуск парламента и назначение внеочередных выборов на 21 июля 2019 года (вместо очередных 27 октября).

Главной причиной роспуска Рады лидер страны называл очень низкое доверие граждан к парламенту и отсутствие коалиции.

По результатам выборов в ВР IX-го созыва президентская партия "Слуга народа" получила большинство мандатов (254 из 450) и право коалиции депутатских фракций.

Встреча с Путиным

После вступления в должность президента Владимир Зеленский провел несколько телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и только один раз встретился с ним лично.

Встреча состоялась 9 декабря 2019 в Париже во время саммита "Нормандской четверки". Она длилась 2 часа, лидеры стран также общались "тет-а-тет" в течение 15 минут.

По результатам договорились об отводе войск от линии разграничения на востоке Украины на трех участках (Россия тогда настаивала на полном отводе). Также договорились о масштабном обмене пленными и общались о разблокировании транзита российского газа через Украину.

Фото: Зеленский встретился с Путиным на переговорах "Нормандской четверки" (kremlin.ru)

Как впоследствии вспоминал Зеленский о встрече с Путиным, разговор "был длинным и в разных тональностях".

"Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии столкновения не работает... Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, это значит, что мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались", – рассказал Зеленский на пресс-конференции в феврале 2024 года.

Также президент Украины отметил, что Путин на встрече постоянно говорил о необходимости прекращении огня. "Но как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери", – подчеркнул Зеленский.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса стала вызовом всему миру. В Украине на вспышку болезни отреагировали введением строгих карантинных ограничений.

С появлением вакцины от COVID-19 в Украине Владимир Зеленский среди первых сделал прививку в марте 2021 вместе с военными врачами и защитниками с передовой, когда находился в поездке в Луганскую область. Президент призвал всех украинцев вакцинироваться, "чтобы снова жить без ограничений".

Фото: президент вакцинировался в числе первых (president.gov.ua)

Для стимулирования людей к вакцинации в декабре 2021 президент объявил о запуске государственной программы єПідтримка, которая предусматривала выплату 1000 грн гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19 и получили сертификат в "Дии". Средства можно было потратить на спорт, на концерты на кино, театры, музеи, книги, путешествия по Украине.

Полномасштабная война

В первый день полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в Украине.

Он стался в Киеве, хотя США и многие другие государства предлагали эвакуацию, чтобы продолжать управлять страной в эмиграции. На это предложение Зеленский ответил: "Мне нужно оружие, а не эвакуация".

С начала большой войны президент ежедневно записывал обращения к украинцам, также он обращался к международному сообществу, чтобы привлечь как можно более широкую поддержку стран для отпора российской агрессии.

28 февраля 2022 глава государства, премьер и спикер совместно подписали заявку на членство в Европейском Союзе, а 30 сентября Зеленский утвердил заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО.

Фото: во время войны Зеленский подписал заявки о вступлении Украины в ЕС и НАТО (t.me/V_Zelenskiy_official)

Дважды Зеленский выступал в Конгрессе США, участвовал в саммите НАТО, а на переговорах G20 лидер Украины изложил свое видение справедливого окончания войны в виде "формулы мира" из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возврат справедливости (компенсации за ущерб, спецтрибунал).

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Зеленский часто бывает в прифронтовых городах и посещает бойцов на передовых позициях. В частности, во время ожесточенных боев он был в Бахмуте, Авдеевке. В первые дни после деоккупации приезжал в Бучу, Изюм, Херсон.

Фото: Владимир Зеленский в Буче (t.me/ressentiment channel)

В 2022 году американский журнал Time объявил Зеленского человеком года. Свой выбор объяснили влиянием президента Украины на борьбу за демократические ценности в мире.

Британское издание Financial Times также назвало украинского лидера "Человеком года-2022", отметив, что тот является "воплощением мужества и стойкости украинского народа в борьбе против российской агрессии".

В 2023-м Time снова посвятил материал лидеру Украины. На обложке разместили цитату Зеленского: "Никто так не верит в нашу победу, как я". При этом в статье говорилось, с какими трудностями столкнулся Зеленский, чтобы удержать внимание международного сообщества к войне в Украине.

Завершение каденции Зеленского. Что дальше?

Очередные выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отложили, поскольку в стране действует военное положение из-за полномасштабного российского вторжения. То же касается и парламентских выборов.

Как объяснял спикер ВР Руслан Стефанчук, Конституция не запрещает проведение выборов во время войны, но запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Среди причин, почему выборы пока невозможны, сам Владимир Зеленский отметил, что для этого сначала нужно изменить законодательство. По его словам, также важно уважать военных на фронте, которые должны иметь право на волеизъявление. Кроме того, необходима отдельная инфраструктура, которая позволила бы участвовать в голосовании украинцам, находящимся за пределами страны.

Таким образом, полномочия президента официально продлеваются до проведения новых выборов и процедур передачи власти новоизбранному уже после завершения войны. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также отметили, что в текущих условиях нельзя гарантировать безопасность и представительство избирателей.

В то же время тему выборов в Украине раскручивает российская пропаганда. В частности, в разведке США заявили, что наблюдают усиление дезинформации со стороны РФ с целью разжечь критику против Зеленского и его способности руководить государством из-за якобы утраты "легитимности".