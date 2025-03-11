Встреча в Джидде. Что нужно знать о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Сегодня, 11 марта, Саудовская Аравия принимает встречу Украины и США на высоком уровне. Делегации обеих стран планируют обсудить возможное соглашение о прекращении войны с РФ, развитие двусторонних отношений и не только.

Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии – на РБК-Украина .

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Главное о встречах Украины и США

Переговоры украинской и американской делегаций анонсированы на вторник, 11 марта. Местом проведения стал второй по величине город Саудовской Аравии – Джидда.

Говоря о повестке дня встречи, обе стороны отметили, что в центре внимания будет обсуждение путей достижения мира в войне РФ против Украины.

Также речь пойдет о стратегическом партнерстве стран. Кроме того, планируют вернуться к вопросу соглашения о недрах, которое должны были заключить во время визита Зеленского в США 28 февраля.

Отметим, что переговоры состоятся через десять дней после предыдущего раунда в Вашингтоне, который завершился досрочно перепалкой сторон и последующим решением Белого дома приостановить военную помощь и ограничить передачу разведданных Украине.

Участники переговоров

В состав украинской делегации в Джидде входят:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак ;

; министр иностранных дел Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров ;

; заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса ;

; представители дипломатического корпуса.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский также отправился в Саудовскую Аравию, но лично не будет участвовать в переговорах со США. Он прибыл в страну вечером 10 марта для встречи с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

От американской стороны на переговорах будут присутствовать:

государственный секретарь США Марко Рубио ;

; спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф ;

; советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Ожидания украинской стороны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры в Саудовской Аравии будут учитывать украинские интересы.

"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно", – подчеркнул президент.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на повестке дня в Джидде будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие, и в центре внимания – путь к миру в Украине.

По словам пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, встреча также будет хорошей возможностью обсудить предложение Владимира Зеленского об установлении перемирия с РФ в воздухе и на море, как первый шаг к завершению войны.

Кроме того, украинская сторона может подписать соглашение с США о полезных ископаемых, заключение которого планировалось во время визита Зеленского в Вашингтон. Георгий Тихий заявил, что Украина остается готовой подписать соглашение, и встреча в Саудовской Аравии будет одной из возможностей сделать это.

Как пишут западные СМИ, Украина на переговорах 11 марта попытается убедить США возобновить обмен разведданными и военную помощь, предложив частичное прекращение огня с Россией. Это будет включать запрет на удары беспилотниками дальнего действия и ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Таким образом, Киев стремится доказать Трампу желание Зеленского завершить войну, отмечают журналисты.

Также Украина, скорее всего, будет настаивать, что любое мирное соглашение, ограничивающее ее возможности перевооружения, заставляет юридически признать оккупированные территории российскими, вмешивается во внутреннюю политику страны (в частности, навязывает проведение выборов во время военного положения), неприемлемо.

Кроме того, Украина, вероятно, продолжит требовать гарантии безопасности от США. Так, союзнические Великобритания и Франция настаивают на том, чтобы США в рамках гарантий согласились предоставить "резервные силы" для европейских миротворцев в случае полного прекращения огня, хотя Вашингтон пока не дает никаких обещаний.

Что говорят в США о встрече

Представители США выражают оптимистичные прогнозы по поводу встречи, а ее главными темами называют обсуждение "рамочного мирного соглашения", возможно подписание соглашения о редкоземельных ресурсах, возобновление передачи разведданных.

Накануне переговоров в Джидде президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов.

"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", – заявил он.

По словам Трампа, на встрече могут подписать соглашение об ископаемых, но Украина должна "продемонстрировать готовность к миру".

Член делегации США Стив Виткофф также надеется на достижение существенного прогресса на переговорах, в частности, относительно соглашения о недрах.

Он добавил, что Украина и США обсудят обмен разведданными. В то же время, по его словам, Штаты никогда не закрывали доступ к разведывательной информации для защиты, в которой нуждаются украинцы.

Ранее Виткофф отметил, что идеей встречи с украинцами является создание основы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Другой представитель американской стороны, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц подтвердил слова Стива Виткоффа, что в Джидде планируется обсудить рамку мирного соглашения между Украиной и Россией.

Третий участник встречи, государственный секретарь США Марко Рубио надеется на конструктивные переговоры, которые позволят определить позицию Украины.

"Важно четко определить намерения Украины по мирному урегулированию, а также подтвердить, что Украина готова идти на сложные решения, равно как и россияне", – подчеркнул глава Госдепа.

Также Рубио предположил, что в Саудовской Аравии удастся решить вопрос о приостановке военной помощи Украине.

"Я думаю, что понятие паузы в оказании помощи в общем - это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что ключевое значение для этого будет иметь то, что состоится завтра", – рассказал госсекретарь об ожиданиях от встречи 11 марта.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что американская сторона на переговорах хочет выяснить, готова ли Украина "пойти на материальные уступки" для завершения войны. Один из собеседников издания Reuters отметил, что делегация США хочет убедиться в серьезности намерений Украины улучшить отношения с администрацией Трампа после спора в Белом доме 28 февраля.

При подготовке материала использовались: публикации Reuters, SkyNews, The Guardian, Axios, Fox News, заявления президента Украины Владимира Зеленского, брифинг пресс-секретаря МИД Георгия Тихого.