Зубко і Резніченко відкрили унікальний дитячий садок у Дніпропетровській області

Фото: Валентин Резніченко (в центрі) і Геннадій Зубко (праворуч)

Дошкільний заклад було побудовано за унікальним проектом всього за один рік

В селі Підгородне Дніпропетровської області віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко та голова облдержадміністрації Валентин Резніченко відкрили новий дитячий садок у формі бджолиних сот. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як заявив Зубко, Дніпропетровська область – лідер в децентралізації влади. Зокрема, область випереджає інші регіони за кількістю створених територіальних громад і темпами розвитку інфраструктури. Дитячий садок, який був відкритий сьогодні, - 50-й за рахунком за останні три роки. Його відрізняє незвичайна архітектура і використані сучасні технології.

"Енергоефективність, безпека, доступність, безбар'єрність. Садок в Підгородному - це новий стандарт для дітей нового покоління. Виховувати їх потрібно в сучасних умовах, - зазначив Зубко. - Саме сьогодні, коли, завдяки децентралізації, гроші передали на місцевий рівень, новий садочок профінансували з обласного та місцевого бюджетів. Це вже показує ефективність реформи".

"Нові місця для дошкільнят - таке завдання ставить перед нами президент України Петро Порошенко. Будуємо садки нового тисячоліття. Поки такі є тільки в Дніпропетровській області. Жодна приватна дошкільна установа України не може похвалитися подібним дизайном, - сказав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. - Цього року відкриваємо в області два дитсадка, збудовані "з нуля". Перший - в Підгородному. Це установа унікальної форми і змісту. Тут будуть виховуватися 115 дітей".

Це перший в області дитячий сад-вулик, введений в експлуатацію. Ще два таких Дніпропетровська облдержадміністрація будує в Романковому і Іларіоновому, зазначив радник керівника регіону Юрій Голик.

"В наших установах нетипове все - від панорамних вікон до внутрішнього двору з теплою підлогою", - сказав Голик.

Площа садочка становить майже 2000 кв метрів. Всі шість корпусів обшиті різнобарвною фиброплиткой. Кімнати всередині пофарбовані у помаранчевий і жовтий кольори і концептуально прикрашені зображеннями сот. Тут є буфет, їдальня, ігрові кімнати і зал для занять хореографією. Родзинка дитсадка - внутрішній двір з "вічним літом".

Все Дніпропетровська облдержадміністрація створила 4,3 тис нових місць для дошкільнят, починаючи з 2015 року.