В ВСУ опровергли информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя
Американские танки Abrams отлично показывают себя на поле боя. Украина не собирается их прятать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.
В ВСУ опровергли информацию СМИ о том, что якобы Украина отвела танки Abrams с поля боя.
"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более - оставлять нашу пехоту без столь мощной огневой поддержки", - говорится в сообщении.
Украинские военные подчеркивают, что не комментируют, с какой целью, куда и что именно перекидывают ВСУ.
Танки Abrams для Украины
Напомним, что США предоставили Украине танки Abrams американского производства. По последним данным, Вашингтон передал 31 танк украинским военным.
Недавно издание Associated Press сообщило, что Украина отвела с фронта Abrams. Причиной этого были якобы российские беспилотники, мешающие использованию танков.
Как написало издание, дроны ослабляют защиту танков, поэтому Abrams якобы переместили, чтобы изменить тактику их применения.
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