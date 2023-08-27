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ВСУ двигаются вперед. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте

Воскресенье 27 августа 2023 18:04
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ВСУ двигаются вперед. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте Фото: ситуация на южном фронте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны Украины движутся вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1268 огневых задач.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

При этом за последние сутки потери российских оккупантов составили 305 человек (безвозвратные - 78, раненые - 210, плен - 17).

Кроме того, украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники противника. В частности:

  • два танка,
  • восемь ББМ,
  • пять артиллерийских систем и минометов,
  • две РСЗО,
  • один ПТРК,
  • четыре БПЛА,
  • 10 единиц автомобильной техники.

Также Силы обороны уничтожили 11 складов боеприпасов врага.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно ВСУ зашли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.

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