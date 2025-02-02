В ВСУ рассказали о российских кораблях в Черном море и есть ли среди них ракетоноситель

В акватории Черного моря сегодня утром, 2 февраля, фиксируют два российских корабля, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Как уточнили в военном ведомстве, этот ракетоноситель противника в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор не наблюдаются.

В ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море были замечены 6 кораблей РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, проинформировали военные, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 4 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В украинских ВМС в очередной раз констатировали, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.