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В ВСУ рассказали о российских кораблях в Черном море и есть ли среди них ракетоноситель

Воскресенье 02 февраля 2025 06:45
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В ВСУ рассказали о российских кораблях в Черном море и есть ли среди них ракетоноситель Фото: в Черном море замечены несколько российских кораблей (mill.ru)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного моря сегодня утром, 2 февраля, фиксируют два российских корабля, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Как уточнили в военном ведомстве, этот ракетоноситель противника в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор не наблюдаются.

В ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море были замечены 6 кораблей РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

В ВСУ рассказали о российских кораблях в Черном море и есть ли среди них ракетоноситель

Кроме того, проинформировали военные, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом совершили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 4 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В украинских ВМС в очередной раз констатировали, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, сутками ранее в Черном море также был замечен 1 ракетоноситель РФ. Но, как уточняли в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты не запускали "Калибры" во время массированного комбинированного удара по Украине 1 февраля.

Добавим, в новом отчете эксперты Института изучения войны (ISW) отреагировали на заявления Минобороны РФ о том, что росармия 1 февраля уничтожила в Черном море новым дроном типа "Орион" украинского морского БПЛА. Аналитики высказали мнение, что это потенциально может нивелировать доминирование ВМС ВСУ в акватории этого моря.

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