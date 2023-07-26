ВСУ продвигаются в Запорожской области, военные захватили вражеский "Орлан-10"
Вооруженные силы Украины продолжают вести наступление на двух направлениях в Запорожской области, а также смогли захватить вражеский беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка капитана Валерия Шершеня.
Ситуация в Запорожской области
"Силы обороны продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В районе Старомайорского имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Шершень добавил, что противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботино в Запорожской области. Вместе с тем противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.
Также в Запорожской области враг сосредоточивает главные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ.
Обстановка в районе Авдеевки и Марьинки
По словам Шершеня, несмотря на значительные потери российских оккупантов, особенно когда речь идет об артиллерийских средствах, продолжаются вражеские штурмы на Марьинском и Авдеевском направлениях.
"Даем отпор, не теряем позиций, в районе Марьинки состоялось 15 боестолкновений. На Авдеевском направлении под огнем вражеских самолетов украинские военные отбили вражеские атаки в окрестностях города", - сказал спикер.
Потери оккупантов
Потери врага убитыми, ранеными и пленными составляют:
- безвозвратные - 65 оккупантов;
- санитарные - 141 оккупант;
- в плен сдались два человека.
Было уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники. Военным удалось посадить и захватить вражеский беспилотник "Орлан-10".
Наступательные действия украинских военных
Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, ВСУ имели успех в районе Старомайорского.
По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронтах в Украине произошло 26 боевых столкновений. ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
The New York Times пишет, что наступление украинских войск под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских оккупантов. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.
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