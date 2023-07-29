ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на юге уничтожили три российских беспилотника

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 20:04
ВСУ на юге уничтожили три российских беспилотника Иллюстративное фото: ВСУ на юге уничтожили три российских беспилотника (armyinform.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные на юге уничтожили три российских беспилотника. В частности, в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"В результате боевой работы 29 июля 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 3 российских БпЛА", - говорится в сообщении.

Так, в Николаевской области военные уничтожили разведывательный "Мерлин-ВР", а в Херсонской - разведывательный "Орлан-10" и ударный "Ланцет".

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Тем не менее, украинские бойцы продолжают уничтожать эти беспилотники. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Зеленский в годовщину теракта в Еленовке: Пусть каждая потеря РФ будет расплатой за ее зло
Зеленский в годовщину теракта в Еленовке: Пусть каждая потеря РФ будет расплатой за ее зло
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии