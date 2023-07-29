ВСУ на юге уничтожили три российских беспилотника

Украинские военные на юге уничтожили три российских беспилотника. В частности, в Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook .

"В результате боевой работы 29 июля 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 3 российских БпЛА", - говорится в сообщении.

Так, в Николаевской области военные уничтожили разведывательный "Мерлин-ВР", а в Херсонской - разведывательный "Орлан-10" и ударный "Ланцет".

Производство "Ланцетов" в обход санкций

Россия, невзирая на введенные против нее санкции, продолжает производить беспилотный боеприпас "Ланцет". Для этого используется ряд фирм, закупающих электронику в Китае и других странах.

Тем не менее, украинские бойцы продолжают уничтожать эти беспилотники. Например, до этого Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".

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