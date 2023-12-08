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ВСУ получили уже более 250 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Пятница 08 декабря 2023 11:33
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ВСУ получили уже более 250 автомобилей при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили уже более 250 автомобилей при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили уже 251 автомобиль при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Преимущественное большинство переданных военных автомобилей - пикапы и внедорожники повышенной проходимости.

На днях фонд передал бойцам ВСУ внедорожник Ford Ranger. Автомобиль помогает украинским защитникам выполнять боевые задачи на ключевых участках фронта на южном направлении.

"Количество запросов на автомобили от подразделений Сил обороны, которым мы пытаемся помогать системно, растет с каждым днем. Автомобиль на фронте - расходный материл. Каждый дополнительный внедорожник - это плюс спасенные жизни и здоровье наших людей", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн.

В частности, ударные роты «Армии дронов» получили от компании Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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