ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения России получили 260 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В основном речь идет о пикапах и внедорожниках высокой проходимости, которые помогают защитникам выполнять не только логистические, но и боевые задачи вблизи линии фронта.

"Каждый дополнительный автомобиль на передовой – это в первую очередь спасенные жизни наших защитников. Это повышенные шансы на своевременную эвакуацию и предоставление квалифицированной медицинской помощи раненым. В 2024 году мы продолжим системно помогать ВСУ в том числе автомобилями", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

На днях фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ сразу три внедорожника. Это автомобили Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder и Isuzu Pick Up. Они переданы в распоряжение подразделений, организовывающих оборону в Донецкой области.

Напомним, в число 260 автомобилей входят также 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek, которые Favbet передал ударным ротам "Армии дронов".

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили также более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.