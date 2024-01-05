ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation

Пятница 05 января 2024 16:22
UA EN RU
ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation Фото: ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения России получили 260 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В основном речь идет о пикапах и внедорожниках высокой проходимости, которые помогают защитникам выполнять не только логистические, но и боевые задачи вблизи линии фронта.

"Каждый дополнительный автомобиль на передовой – это в первую очередь спасенные жизни наших защитников. Это повышенные шансы на своевременную эвакуацию и предоставление квалифицированной медицинской помощи раненым. В 2024 году мы продолжим системно помогать ВСУ в том числе автомобилями", - отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

На днях фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ сразу три внедорожника. Это автомобили Mitsubishi L200, Nissan Pathfinder и Isuzu Pick Up. Они переданы в распоряжение подразделений, организовывающих оборону в Донецкой области.

ВСУ получили на передовую 260 авто при содействии Favbet Foundation

Напомним, в число 260 автомобилей входят также 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek, которые Favbet передал ударным ротам "Армии дронов".

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили также более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины волонтери
NEWS
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
Надвигаются морозы. В областях экстренные совещания из-за ухудшения погоды и угрозы атак
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта