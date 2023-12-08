ВСУ наступают южнее Бахмута и на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Украинские войска продолжили наступательные действия южнее Бахмута. Отразили российские атаки вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область). Также ВСУ продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Как сообщает ISW, российские войска 7 декабря продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что на Купянском направлении украинские войска отразили по меньшей мере семь российских атак в районе Синьковки и что на Лиманском направлении украинские силы отразили по меньшей мере шесть российских атак в районе Терны, Веселого и Раздоловки.

Министерство обороны России (МО) заявило, что неуказанные элементы Западной группировки войск России отразили пять российских атак в районе Синьковки и озера Лиман (северо-западнее Синьковки) и что неуказанные элементы центральной группировки войск России отразили украинские атаки в районе Ямполовки.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 7 декабря и, как сообщается, недавно продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки близ Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 7 декабря, но не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжили наступательные действия южнее Бахмута.

ISW сообщает, что российские войска провели наступательные операции под Авдеевкой 7 декабря и недавно незначительно продвинулись вперед. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска добились незначительных успехов к востоку от Степового и к юго-востоку от Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Новобахмутовки и вблизи Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

ISW выяснил, что российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка 7 декабря, но не продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

По словам ISW, российские войска продолжили наступления в районе границы Донецкой и Запорожской областей 7 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российскую атаку к северу от Новодонецкого.

Институт сообщил, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 7 декабря, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Российские войска 7 декабря продолжили контратаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили до шести российских атак вблизи Работино и Новопрокоповки и западнее Вербового.

По словам ISW, украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 6 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр.

7 декабря представитель ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что российские войска снизили активность авиации над Черным морем после того, как 5 декабря украинские войска сбили бомбардировщик Су-24М вблизи Змеиного острова.