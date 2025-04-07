ВСУ имели успех возле Боровой, оккупанты продвинулись на шести направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Боровой. А российские захватчики продвинулись возле Купянска, Торецка, Покровска и Курахово, а также в Курской и Сумской областях.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской и Сумской областях. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 апреля, указывают на то, что россияне продвинулись в северо-восточной части Гуево Курской области и южной части Басовки Сумской области.

Российский "военкор" утверждал, что под Гуево в Курской области продолжаются боевые действия.

6 апреля спикер Северской группировки войск ВСУ Вадим Мисник сообщил, что российские оккупанты сохраняют интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Также Мисник отметил, что российские захватчики перемещают личный состав вплотную к северной границе Украины с Россией, но нет никаких признаков того, что войска РФ создают в этом районе "мощную" группировку сил.

Мисник заявил, что военное командование РФ использует силы специального назначения для проведения диверсионно-разведывательных задач, и может использовать транспортное материально-техническое обеспечение для быстрой переброски сил в этот район.

Силы обороны Украины 6 апреля продолжали наступательные действия в Белгородской области, но не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что бои шли вблизи Демидовки и Поповки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Харьковском направлении 6 апреля.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, 6 апреля сообщил, что ВСУ на прошлой неделе (31 марта - 6 апреля) "впервые за долгое время" отбили "достаточно массированный" штурм российской пехоты на севере Харьковской области.

Также спикер отметил, что ВСУ заметили врага еще до того, как тот начал накапливаться.

Спикер заявил, что потери россиян в зоне ответственности бригады составили более 120 военных за 5-6 дней, а войска РФ в этом районе состоят из срочников и контрактников.

Спикер ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов сообщил, что российские захватчики 6 апреля не проводили наступательных действий на Харьковском направлении, поскольку происходит перегруппировка войск РФ.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что россияне продвинулись в южной части Каменки (северо-восточнее Купянска).

5 и 6 апреля войска РФ продолжали наступать в районе Каменки, Петропавловки, Песчаного и Новоегоровки.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись в направлении Боровой. Как показывают обнародованные 5 апреля геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на запад от Макеевки (на юго-восток от Боровой).

5 и 6 апреля войска РФ атаковали в районе Новой Кругляковки, Загрызово и Надежды.

Российские захватчики 6 апреля продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 5 и 6 апреля войска РФ атаковали в районе Нового, Колодезей, Новолюбовки, Ямполевки, Грековки, Новомихайловки и Зеленой Долины.

Представитель ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов сообщил, что российская пехота на Лиманском направлении ведет штурм с противотанковыми минами, которые затем пытается - часто безуспешно - взорвать на украинских позициях.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 6 апреля продолжали наступление на Северском направлении, но продвинуться не смогли. 5 и 6 апреля войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

Спикер украинской бригады, которая действует на Северском направлении, 6 апреля сообщил, что враг использует артиллерию, авиацию и наносит удары с беспилотников, а также проводит атаки небольшими группами пехоты, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ.

Спикер заявил, что россияне время от времени используют мотоциклы или гражданскую технику, и используют меньше бронетехники, поскольку ее сложнее заменить, чем потери живой силы.

6 апреля войска РФ продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но не продвинулись. 5 и 6 апреля российские захватчики атаковали возле самого Часового Яра, возле Марково, Курдюмовки и Белой Горы.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, что россияне продвинулись вдоль улицы Энгельса в северной части Торецка.

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Дружбы, Делиевки, Крымского, Валентиновки, Сухой Балки, Александрополя, Леонидовки и Романовки 5 и 6 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска переместили свои усилия на юг от Торецкого направления в районе Александрополя и Пантелеймоновки (оба к юго-западу от Торецка).

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль улицы Восточной в северо-восточной части Удачного (к юго-западу от Покровска).

Российские оккупанты наступали возле Тарасовки, Елизаветовки, Зеленого Поля, Лисовки, Шевченко, Удачного, Котляровки, Преображенки, Котлино, Успеновки, Новоалександровки, Новосергиевки и Богдановки 5 и 6 апреля.

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали возле Котлино.

Войска РФ недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что российские захватчики продвинулись к северу от Андреевки (к западу от Курахово).

5 и 6 апреля российские оккупанты наступали вблизи Константинополя и возле Разлива.

Российский блогер утверждал, что войска РФ имеют количественное преимущество в живой силе и технике на Кураховском направлении.

6 апреля российские захватчики продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но не продвинулись. 5 и 6 апреля войска РФ атаковали в районе Веселого и Бурлацкого, Привольного и Вольного Поля, а также в районе Ровнополя.

"Южная ось"

6 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли. 5 и 6 апреля войска РФ атаковали в районе Малой Токмачки, Новоандреевки, Каменского, Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Каменского, Щербаков и Лобкового (северо-западнее Работино).

5 и 6 апреля войска РФ вели ограниченные наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвинулись.

Российский блогер заявил, что путинские войска продолжают бороться с нехваткой лодок в районе острова в дельте Днепра.

Ситуация на фронте

Ранее в вечерней сводке Генерального штата ВСУ за 6 апреля сообщалось, что с начала суток на фронте было зафиксировано 135 боев.

Как отметили в Силах обороны Украины, самой горячей ситуация была на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.