Утром россияне атаковали Никополь дроном-камикадзе. Есть жертва и раненые
Российские войска с утра в среду, 1 ноября, атаковали Никополь Днепропетровской области с дрона-камикадзе. Один человек погиб, еще шестеро ранены.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram-канал Днепропетровской областной прокуратуры.
"Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе", - рассказал глава ОВА.
По словам главы ОВА, погибла 59-летняя женщина.
"Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще - 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие", - добавил Лысак.
В то же время по данным прокуратуры области, в результате вражеской атаки погибла 59-летняя женщина, еще шесть мирных жителей травмированы. Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.
Последствия обстрела Никополя 1 ноября (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Обстрелы Никополя
Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Буквально 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Один человек погиб.Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.
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