Сосредоточится на работе в НОК. Что известно о министре молодежи и спорта Вадиме Гутцайте и его отставке

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт уходит с должности. Сегодня, 8 ноября он подал заявление об отставке и сообщил, что планирует сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете (НОК).

При подготовке использовались источники: заявление Вадима Гутцайта в Facebook, информация с сайта Министерства молодежи и спорта Украины, Википедия, сайт "Украина молодая", "Суспильне спорт".

РБК-Украина собрало все, что известно о Вадиме Гутцайте и его отставке с должности министра в материале ниже.

Олимпийский чемпион: биография Гутцайта

Вадим Маркович Гуцайт родился в Киеве, ему 52 года. С детства занимался спортом, пробовал себе в футболе, теннисе, а в 9 лет начался его путь в фехтовании.

В 1993 году окончил Киевский государственный институт физической культуры. В то время Вадим Гутцайт уже работал инструктором сборной команды СССР по фехтованию. Представлял сборную как спортсмен на международных чемпионатах.

В 1993 году завоевал 3 место в индивидуальном зачете по фехтованию на Чемпионате мира. В 1999 получил золото на мировом чемпионате.

Вадим Гутцайт принимал участие в трех Олимпийских играх:

1992 (Барселона) – победитель в командном зачете от Объединенной команды стран бывшего СССР

от Объединенной команды стран бывшего СССР 1996 (Атланта) – 6-е место в личном зачете

2000 (Сидней) – 13-е место в личном зачете

Фото: Вадим Гутцайт (facebook.com/vgytzait)

С 1992-го на протяжении трех лет был спортсменом-инструктором сборной команды Украины по фехтованию Киевского горспорткомитета.

В начале "нулевых" завершил выступать на соревнованиях как спортсмен и перешел на тренерскую работу. С 2002 по 2010 год Гутцайт был главным тренером сборной команды Украины по фехтованию.

На Олимпиаде 2008 в Пекине его подопечные саблистки взяли "золото" в командном зачете (Пундик, Хомрова, Жолнер, Харлан).

С 2017-го по 2023 год Вадим Гутцайт занимал должность президента Федерации фехтования Украины.

Карьера госслужащего

В 2010 году Вадим Гутцайт возглавил Государственное предприятие "Олимпийский учебно-спортивный центр". До 2017-го – исполнительный директор этого ГП, а также гендиректор ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

Возглавлял управление молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации в течение двух лет (2017-2018), а с лета 2018 года стал Директором департамента молодежи и спорта КГГА.

Во время избирательной кампании 2019 Вадим Гутцайт баллотировался в ВР от партии "Слуга народа" под №81, однако впоследствии отказался от участия в выборах, заявив, что хочет работать в исполнительной власти, а не законодательной.

4 марта 2020 Верховная рада назначила Гутцайта министром молодежи и спорта Украины в Кабмине Дениса Шмыгаля. Он сменил на должности Владимира Бородянского.

Президент НОК Украины

В ноябре 2022 Вадим Гутцайт возглавил Национальный олимпийский комитет Украины (НОК). Он стал победителем конкурса, в котором принимали участие еще 2 кандидата: народный депутат IX созыва ВР и спортсмен Жан Беленюк и директор УНИ специальной физической, боевой подготовки и реабилитации Игорь Малинский.

Процесс избрания главы НОК не обошелся без скандалов. Жан Беленюк обвинял комитет в "абсолютной непрозрачности" конкурса, вызывал Вадима Гутцайта на публичные дебаты, но тот не ответил на вызов.

Сам Гутцайт тогда заявлял, что в случае победы не планирует совмещать работу в Кабмине с президентством в НОК и выберет олимпийское движение.

Почему Вадим Гутцайт ушел в отставку

На этой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал отставку одного из министров. Позже стало известно, что речь идет о главе Министерства молодежи и спорта Украины Вадиме Гутцайте.

8 ноября Гутцайт написал заявление об отставке и подал его в ВР. Глава парламента Руслан Стефанчук отметил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Министр молодежи и спорта объяснил свое решение тем, что намерен сосредоточиться на работе президента НОК.

"Сегодня я принял решение об отставке с должности Министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете", – отметил чиновник.

По словам Гутцайта, за период его работы одновременно на двух должностях возникло много манипуляций по поводу полномочий и принятых решений.