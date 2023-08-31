"Заря" победила "Славию" в Лиге Европы, но вылетела в Лигу конференций

Луганская "Заря" обыграла пражскую "Славию" во втором поединке плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24. Однако представитель Украины уступил по сумме двух матчей и покинул турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига Европы, плей-офф квалификации, ответные матчи

"Заря" – "Славия" Прага – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 – Юрашек, 83

Стартовый отрезок луганчане и чешский гранд провели осторожно. Постепенно "Славия" завладела инициативой и пыталась нагнетать ситуацию у владений Турбаевского. Впрочем, до реальных угроз воротам "Зари" дело в стартовые полчаса не дошло.

А на 32-й минуте бронзовый призер УПЛ неожиданно повел в счете. Гол стал следствием индивидуального мастерства Алефиренко. Нападающий сыграл в отборе на чужой половине и решился пробить метров с 25-ти – мяч оказался в девятке ворот гостей.

Гол добавил луганцам уверенности. Команда под руководством и. о. главного тренера Младена Бартуловича сумела забить второй раз еще до перерыва. Это Антюх убежал на ворота от центральной линии, вошел в штрафную и неожиданно для кипера пробил в ближний угол – 2:0.

Потеряв добытое в первой встрече преимущество, "Славия" добавила в активности во втором тайме. Пражане фактически зажали луганчан на чужой половине и попытались размочить счет. Однако, Турбаевский и линия обороны в большинстве эпизодов были на высоте.

Зато на 77-й минуте свой момент упустила "Заря". Антюх хорошей передачей отыскал в штрафной зоне пражан Батагова, а тот пробил в касание. Однако голкипер "Славии" с выпадом номинальных хозяев справился.

В финальные минуты давление чешского гранда возросло. А на 83-й минуте сработало главное оружие "Славии" – игра на втором этаже. Масопуст исполнил фланговый навес, а Юрашек метко пробил головой с линии вратарской, сыграв на опережение.

Сил и фарта для еще одного подвига "Зари" уже не хватило. Хотя тот же Горбач едва не стал героем луганчан, но с перспективной позиции пробил в голкипера. Итак, украинская команда выиграла второй поединок, но проиграла двухматчевое противостояние и продолжит выступления в Европе в Лиге конференций.