"Заря" с громким фиаско от "Гента" в Лиге конференций потеряла все шансы на евровесну

Лига конференций, групповой этап, группа B

"Гент" – "Заря" – 4:1

Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гендельман, 75 – Нагнойный, 82

В дебюте встречи команды обменялись неточными ударами. На смещение Антюха в центр с выстрелом мимо штанги "буйволы" ответили похожим выпадом Фадиги – рядом с рамкой. А на 20-й минуте хозяева повели в счете, когда Фофана прошел к линии штрафной и без сопротивления уложил в угол.

До перерыва "Гент" и "Заря" создали еще по моменту. Сначала Турбаевский парировал удар Орбана из-за пределов штрафной. А потом прострел Антюха с правого фланга на ближней штанге не сумел замкнуть Герреро, а на дальнюю уже не успел юный Горбач.

А на старте второй половины бельгийская команда похоронила все надежды подопечных Юрия Коваля на положительный результат. "Генту" удалась ударная десятиминутка с двумя голами. На 49-й минуте Батагов срезал в свои ворота фланговый прострел Фадиги. А на 55-й еще одна передача сенегальца дошла до Орбана, в несколько касаний разобравшегося с обороной "Зари".

Но останавливаться "буйволы" и не думали. Хозяева провели еще несколько опасных атак и отличились четвертый раз 20 минут спустя. Это Горбач не смог вынести мяч от собственного штрафного, поэтому он оказался у "Гента" – Гендельман после двух передач отправил сферу в сетку.

"Заря" смогла организовать лишь гол престижа. Его автором стал Нагнойный. Молодой хавбек перехватил мяч на чужой половине и решился пробить метров с 22-х. Мяч подскочил перед вратарем и от рук Рофа влетел в сетку – 4:1 в итоге.

Следовательно, "Заря" по итогам группового этапа Лиги конференций не сможет подняться выше третьего места в квартете B. "Гент" (13 очков) и тель-авивский "Маккаби" (12) в последнем туре разыграют первенство в группе. Луганчане же встретятся с исландским "Брейдабликом" (14 декабря).