ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Заря" с громким фиаско от "Гента" в Лиге конференций потеряла все шансы на евровесну

Гент, Четверг 30 ноября 2023 21:45
UA EN RU
"Заря" с громким фиаско от "Гента" в Лиге конференций потеряла все шансы на евровесну Фото: "Буйволы" затоптали луганский коллектив (twitter.com/KAAGent)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" потерпела разгромное поражение от бельгийского "Гента" в пятом туре группового этапа Лиги конференций 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, групповой этап, группа B

"Гент" – "Заря" – 4:1

Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гендельман, 75 – Нагнойный, 82

В дебюте встречи команды обменялись неточными ударами. На смещение Антюха в центр с выстрелом мимо штанги "буйволы" ответили похожим выпадом Фадиги – рядом с рамкой. А на 20-й минуте хозяева повели в счете, когда Фофана прошел к линии штрафной и без сопротивления уложил в угол.

До перерыва "Гент" и "Заря" создали еще по моменту. Сначала Турбаевский парировал удар Орбана из-за пределов штрафной. А потом прострел Антюха с правого фланга на ближней штанге не сумел замкнуть Герреро, а на дальнюю уже не успел юный Горбач.

А на старте второй половины бельгийская команда похоронила все надежды подопечных Юрия Коваля на положительный результат. "Генту" удалась ударная десятиминутка с двумя голами. На 49-й минуте Батагов срезал в свои ворота фланговый прострел Фадиги. А на 55-й еще одна передача сенегальца дошла до Орбана, в несколько касаний разобравшегося с обороной "Зари".

Но останавливаться "буйволы" и не думали. Хозяева провели еще несколько опасных атак и отличились четвертый раз 20 минут спустя. Это Горбач не смог вынести мяч от собственного штрафного, поэтому он оказался у "Гента" – Гендельман после двух передач отправил сферу в сетку.

"Заря" смогла организовать лишь гол престижа. Его автором стал Нагнойный. Молодой хавбек перехватил мяч на чужой половине и решился пробить метров с 22-х. Мяч подскочил перед вратарем и от рук Рофа влетел в сетку – 4:1 в итоге.

Следовательно, "Заря" по итогам группового этапа Лиги конференций не сможет подняться выше третьего места в квартете B. "Гент" (13 очков) и тель-авивский "Маккаби" (12) в последнем туре разыграют первенство в группе. Луганчане же встретятся с исландским "Брейдабликом" (14 декабря).

К слову, ранее "Шахтер" обыграл "Антверпен" дома и обеспечил еврокубки весной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА Заря
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"