Снос усадьбы Зеленских в Киеве стал возможным из-за бездействия Минкульта, - эксперт

Снос усадьбы Зеленских стал возможным из-за невыполнения обязанностей и прямого нарушения законодательства Министерством культуры. Поэтому после этого скандала временный исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев должен быть уволен.

Об этом заявил эксперт по вопросам градостроительства, аналитик общественной инициативы "Игла" Георгий Могильный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало недели" .

"Минкультуры не выполнило свои обязанности и прямо нарушило требования законодательства. И за это Ростислав Карандеев и руководители ответственных подразделений по меньшей мере должны быть уволены. Минкультуры имело полномочия спасти здание, но бездействовало. А Мининфраструктуры и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства еще и палки в колеса КГГА вставляли, запретив проведение проверки строительства", - пишет Георгий Могильный.

Автор утверждает, что Минкульт не выполнил своих обязанностей по подготовке документов, которые могли бы спасти историческое здание и другие объекты культурного наследия. В частности, саботировал выполнение Государственной антикоррупционной программы.

"В Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы (п. 3.5.2) предусмотрено установление запрета нового строительства и реконструкции в пределах исторических ареалов при отсутствии историко-архитектурных опорных планов (ИАОП). Кабмин... предусмотрел разработку соответствующего законопроекта. Исполнитель - Минкультуры. А сделать все нужно было и представить на рассмотрение Кабмина для дальнейшего внесения в парламент еще год назад. Минкультуры ничего не сделало", – говорится в публикации.

И.о. министра культуры несет персональную ответственность, подчеркивает автор.

"Выполнение мер Государственной антикоррупционной программы обеспечило бы зданию защиту от уничтожения. Выполнение этих мер обязательно (ст. 18-1 Закона «О предотвращении коррупции»), за обеспечение их выполнения персональную ответственность несет и.о. министра Ростислав Карандеев (ст. 18-2). Историческое здание уничтожено, а руководство Минкультуры до сих пор на своих должностях", - подчеркивает Могильный.

Он отметил, что усадьба Зеленских, несмотря на историческую ценность, не отвечала установленным Кабинетом министров критериям признания памятником истории или архитектуры. Однако она находится в охранной зоне памятника архитектуры на ул. Конисского, 19. Этот факт мог бы спасти здание, но Минкультуры сорвало и подготовку документации по установлению границ и режимов использования зон охраны памятника на Конисского, 19.

Кроме того, Минкульт создал условия, при которых городская власть Киева не могла завершить работу над историко-архитектурным опорным планом.

"Его нельзя было утвердить, пока КГГА не обеспечит разработку научно-проектной документации по определению границ и режимов использования исторических ареалов. На этом настаивало именно Минкультуры при согласовании проекта. Но с 26 мая 2022 года эту документацию невозможно разработать и утвердить. Внесенные Законом №1423-IX изменения потребовали от Кабмина утвердить порядок разработки и утверждения и определить состав и содержание такой документации. Этого до сих пор не сделано, потому что Минкультуры сорвало подготовку проектов для утверждения правительством", - аргументирует эксперт.

В конце концов, Минкульт мог дать разъяснения по поводу исторического статуса усадьбы Зеленских и запрета на ее снос, но не сделал даже этого, хотя в Минкультура поступило 12 обращений от представителей общественных организаций, которые выражали обеспокоенность судьбой этого дома, говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что Киевская городская власть разными доступными способами пыталась защитить здание.