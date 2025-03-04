Пригодится каждому. Где украинцев обучают такмеду, стрельбе и управлению БПЛА

Футбольный клуб звезд эстрады и кино "Маэстро" с ветеранами Сил обороны создали школу беспилотных систем Maestro Air Bro. Цель – учить управлению дронами, самообороне и тактической медицине, а также популяризировать среди гражданских службу в ВСУ.

РБК-Украина побывало на учениях и расспросило организаторов, почему такие навыки нужны каждому.

Украинцев обучают звезды и блогеры

К курсам присоединились бывший министр культуры Евгений Нищук, блогер и ведущий Анатолий Анатолич, телеведущий Андрей Джеджула, музыканты группы "Авиатор" и другие. Все регулярно проходят боевое слаживание, а с недавних пор выезжают в регионы Украины, чтобы обучать других и одновременно рассказывают, как можно присоединиться к Силам Обороны по рекрутингу, выбрав себе должность.

Цель проста – научить людей пользоваться оружием, оказывать первую медицинскую помощь и получить другие важные во время войны навыки.

Влад Сотников до войны был советником Министра культуры и продюсером футбольного клуба и звезд эстрады и кино. Во время войны вместе с единомышленниками Вместе они организовали школу беспилотных систем, а также разработали систему "мягкой рекрутизации". Суть ее в том, чтобы популяризировать профессии, которые нужны в Вооруженных Силах.

"К сожалению, сейчас многие боятся защищать страну, потому что людей пугает неизвестное. Через артистов, лидеров мнений, мы пытаемся показать, что на самом деле происходит на фронте. Все знают положительный пример Третьей штурмовой. Если бы вся наша армия работала так, тогда люди бы не боялись идти служить. Мы стараемся распространять эти практики. Чтобы в итоге люди поняли, какая работа в ВСУ им подходит, и выбрали себе должность", – говорит РБК-Украина соучредитель проекта Анатолий Полковников.

Желание научиться управлять дронами – один из самых популярных запросов. БПЛА стали важнейшими элементами войны: они помогают собирать информацию, находить цели, контролировать территорию и так далее.

Почему курсы по тактической медицине надо пройти каждому

Базовые навыки оказания первой медицинской помощи понадобятся каждому украинцу, говорят организаторы курсов. Основные навыки тактической медицины для гражданских, которые можно освоить за 1-2 дня, включают самые необходимые элементы оказания помощи в экстремальных ситуациях.

Один из основных – умение останавливать кровотечение с помощью турникетов, жгутов, бинтов или других специальных повязок. Знание, как правильно наложить жгут или тугую повязку, может спасти жизнь, особенно когда речь идет о сильном артериальном кровотечении. Также курсы такмеда включают инструктаж по проведению реанимационных мероприятий, обработке ран.

Когда началась полномасштабная война, курсы начали с обучения пилотированию дронов. Ситуация на фронте менялась, и стало понятно, что этого недостаточно, рассказывает Анатолий Полковников.

"Как показывает практика, наибольшие потери происходят при заходе и выходе с позиций экипажа. Поэтому они должны знать не только как работают беспилотные системы, но и должны научиться себя защищать, должны уметь оказывать помощь при ранениях", – говорит он.

По его словам, на фронте много потерь происходят именно из-за незнания, как оказать первую помощь.

"Потому что ранения осколочные часто бывают, и часто они не такие существенные, чтобы человек от них умер. Но если проходит время, и если человеку не помогут, то за час отсутствия помощи даже легкое превращается в среднее, еще через час из среднего оно становится тяжелым, и потом мы просто теряем человека", – добавляет Полковников.

В партнерстве с Минкультом, Нацгвардией и другими госструктурами Maestro Air Bro будут выезжать в регионы и уже провели первые занятия в Ивано-Франковске в рамках акции "Нация закаленных".

Занятия включали несколько элементов. По тактической медицине – оценка состояния пострадавшего и оказание домедицинской помощи. Тактико-специальной и огневой подготовки – владение оружием, изменение огневых позиций и стоек.

Оператор БпЛА – работа на симуляторе, летная практика. Бушкрафт – навыки выживания в дикой природе. Спортивного ориентирования и топографии – навыки ориентирования на местности. Физической подготовки, самозащиты и рукопашного боя – техники и приемы самообороны. Минно-взрывной безопасности – правила обращения с взрывоопасными предметами.