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Заставлял гражданских собирать тела погибших. Экс-полицейский из Лимана получил подозрение

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Лиман, Четверг 15 декабря 2022 10:05
Заставлял гражданских собирать тела погибших. Экс-полицейский из Лимана получил подозрение Фото: экс-полицейский из Лимана, перешедший на сторону врага, получил подозрение (ГБР)
Автор: Руслан Гаращенко

Государственное бюро расследований (ГБР) выписало подозрение экс-полицейскому из Лимана. Во время оккупации города он перешел на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Бывший правоохранитель отказался эвакуироваться из города и пошел на сотрудничество с захватчиками. Предатель получил "должность" в так называемой "народной милиции".

"По приказам оккупационных властей фигурант доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших, выполнять другую работу", - рассказали в ГБР.

Сейчас бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что всех правоохранителей, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, уволили из Нацполиции. Тех, кто смог выйти из оккупации, тщательно проверили с использованием полиграфа.

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