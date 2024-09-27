Смогут заезжать не на все улицы: в Ивано-Франковске будут по-новому программировать электросамокаты

В Ивано-Франковске центральную улицу закроют для прокатных самокатов транспорт запрограммируют так, чтобы он не мог заезжать на улицу Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ТРК "Вежа".

Пешеходную зону улицы Независимости в Ивано-Франковске, известную как "стометровка", полностью закроют для прокатных электросамокатов. Благодаря перепрограммированию этих двухколесных, заехать туда станет невозможно Мэр Руслан Марцинкив отметил, что также определят другие локации, где будут введены строгие ограничения для электросамокатов. В частности, это касается мест с большим количеством пешеходов, таких как парк Шевченко и городское озеро. Городские власти также подготовят обращение в Кабинет Министров для установления четких ПДД для пользователей электросамокатов. Планируется, что полиция будет проводить в городе профилактические мероприятия, особенно в отношении детей на самокатах и случаев, когда ими пользуются несколько человек одновременно. Мероприятия направлены на повышение безопасности пешеходов и урегулирование электротранспорта в городе.