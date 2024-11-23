ua en ru
Сб, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Укрепление атомной энергетики и достройка АЭС - стратегический шаг для Украины, - нардеп

Суббота 23 ноября 2024 20:20
UA EN RU
Укрепление атомной энергетики и достройка АЭС - стратегический шаг для Украины, - нардеп Фото: укрепление атомной энергетики и достройка АЭС - стратегический шаг для Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Стратегическим решением для Украины является приоритет атомной энергетики, в частности достройка блоков на АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко.

Комментируя долгосрочные перспективы атомной энергетики, Кучеренко отметил, что ее развитие, в том числе и увеличение ее мощности, важно для энергетической безопасности страны.

"Атомная энергетика, я считаю для нас она кардинальная, она стратегическая", – подчеркнул депутат.

Напомним, ранее вице-президент Energy Club Иван Григорук рассказал о планах сотрудничества Украины и США по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

По его словам, проект предусматривает перенос двух ядерных реакторов из Болгарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС
NEWS
Путин приказал отбить Курскую область до инаугурации Трампа, - Зеленский
Путин приказал отбить Курскую область до инаугурации Трампа, - Зеленский
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений