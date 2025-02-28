Изменения с 1 марта в социальной сфере: индексация пенсий, тарифы ЖКХ, выплаты для ВПЛ

В марте украинские пенсионеры в результате индексации получат повышенную пенсию. Коммунальные тарифы останутся без изменений, как и порядок оформления субсидий. Для переселенцев продолжит действовать новая программа льгот на аренду жилья, а также состоится переназначение пособий ВПЛ еще на полгода.

Подробно об изменениях в социальной сфере с 1 марта - на РБК-Украина ниже.

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Индексация: на сколько и для кого вырастут пенсии

С 1 марта в Украине состоится ежегодная плановая индексация пенсий. В среднем выплаты возрастут на 11,5%. Этот показатель определен с учетом роста показателей заработной платы и инфляции за предыдущий год.

Индексация предусмотрена для 10 млн пенсионеров: неработающие пенсионеры по возрасту, работники силовых структур на пенсии, получатели пенсий за особые заслуги, лица с инвалидностью, госслужащие на пенсии.

Минимальный размер повышения - 100 грн, максимальный - 1500 грн.

Как заявила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, в результате индексации средний уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.

Повышения не следует ждать:

тем, кто получает пенсию в размере более 10 прожиточных минимумов (23610 грн);

вышедшим на пенсию в 2025 году, поскольку все показатели уже учтены при начислении выплаты;

работающим пенсионерам. Эту категорию выплаты перечислят с 1 апреля.

Фото: плановая индексация пенсий состоится в марте (Getty Images)

Также с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Увеличение размера минимальной пенсии

Согласно постановлению Кабмина об индексации пенсий, с 1 марта 2025 также произойдет повышение минимальных выплат для неработающих пенсионеров в зависимости от возраста и стажа.

лицам от 65 лет со страховым стажем не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию, не достигающую 3758 грн , устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера;

, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера; лицам от 80 лет со страховым стажем не менее 25/20 лет у мужчин и женщин соответственно, с пенсией, не достигающей 3758 грн , устанавливается ежемесячная доплата к пенсии до этой суммы;

, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии до этой суммы; лицам в возрасте 70-80 лет со страховым стажем от 35/30 лет, получающим пенсию, не достигающую 3613 грн , предоставляется ежемесячная доплата до этой суммы;

, предоставляется ежемесячная доплата до этой суммы; лицам в возрасте 75-80 лет и стажем не менее 25/20 лет у женщин и мужчин соответственно пенсия должна быть не менее 3613 грн ;

; лицам, которым не исполнилось 70 лет (кроме лиц, предусмотренных в первом пункте) со страховым стажем не менее 35/30 лет, получающих пенсию, не достигающую 3323 грн , предоставляется ежемесячная доплата до этой суммы;

, предоставляется ежемесячная доплата до этой суммы; другим лицам, которые получают пенсию, не работают, и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 3038 грн, предоставляется ежемесячная доплата до этой суммы.

Тарифы ЖКХ в марте 2025

Большинство тарифов на коммунальные услуги зафиксировано мораторием Кабмина, а цена на электроэнергию будет оставаться неизменной по меньшей мере до завершения отопительного сезона 2024/2025.

Так, на время действия военного положения правительство запретило повышение стоимости услуг теплоснабжения, горячей воды и газа.

Крупнейший поставщик газа для населения НАК "Нафтогаз" не менял цену своего "фиксированного" тарифа с 2021 года. На сегодня кубометр голубого топлива для бытовых потребителей стоит 7,96 грн.

Тарифы на холодную воду в большинстве городов остаются на уровне до начала полномасштабной войны.

Фото: тарифы на коммуналку в марте не изменятся (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоимость электроэнергии 4,32 грн/кВт-ч зафиксирована до 30 апреля соответствующим постановлением Кабмина. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя за свет 2,16 грн/кВт-ч в ночные часы (с 23:00 до 07:00).

Также более низкий тариф действует для владельцев электроотопления до конца отопительного сезона: 2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 2000 кВт в месяц.

Правила оформления субсидий

С 1 марта не предусмотрено изменений в правилах оформления субсидий. Помощь от государства на оплату коммунальных услуг предоставляется домохозяйствам на основании размера совокупного дохода за месяц.

Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах в ЦНАП, органы Пенсионного фонда лично или онлайн на портале ПФУ. При наличии оснований субсидия будет назначена с месяца обращения.

Отказать в субсидии могут в случае задолженности за коммуналку, если в течение года в семье были крупные расходы, если жилая площадь превышает нормативные показатели.

Следует отметить, что внутренне перемещенные лица из-за войны имеют право на два вида субсидий. Кроме помощи на оплату ЖКХ правительство установило субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Услуга работает с января 2025 года.

На такую ​​субсидию могут рассчитывать семьи ВПЛ, тратящие на аренду более 20% своих доходов. Для получения субсидии договор аренды жилья должен быть зарегистрирован в Пенсионном фонде Украины.

Что будет с выплатами ВПЛ

С 1 марта будут автоматически продлены выплаты пособий переселенцам еще на полгода - до 1 сентября 2025 года.

Размер денежной помощи останется на уровне 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью при условии соответствия определенным критериям.

Фото: помощь ВПЛ продлят на пол года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для получения выплат доход в расчете на одного члена семьи не должен превышать 9444 грн.

Также помощь предусмотрена:

для пенсионеров среди ВПЛ, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям;

семьям с детьми до 14 лет, проживающим в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;

семьям, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

беременным женщинам начиная с 30 недели беременности.

В Министерстве социальной политики отмечают, что в настоящее время выплаты получают около 1,2 млн внутренне перемещенных лиц.

При подготовке использовались: постановление Кабмина №209 от 25 февраля 2025, публикации Правительственного портала, пресс-службы Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины.