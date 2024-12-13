Смена курса: крупнейшая фракция Европарламента требует отменить запрет авто с ДВС

Депутаты Европарламента выступили против запрета ДВС в 2035 году. Европейская народная партия предлагает пересмотреть принятый закон, исходя из принципа технологической нейтральности. У потребителей, говорят депутаты, должно быть право выбора и климатических целей можно достичь, комбинируя различные решения. Это может быть как синтетическое топливо, так и гибриды, которые заряжаются от сети.

Крупнейшая и старейшая фракция Европарламента, Европейская народная партия (EPP Group), опубликовала меморандум, в котором указала на необходимость пересмотра климатической стратегии EC в привязке к автопрому. Сегодня отрасль генерирует 7% валового внутреннего продукта Евросоюза, в ней занято 13,8 миллиона человек, поэтому, если все посыплется, это станет сильным ударом для экономики. Опасения депутатов не напрасны, поскольку очевидно снижение темпов роста продаж электромобилей и скатывание отдельных компаний в кризис - например, Volkswagen и Stellantis.

В первую очередь в EPP Group предлагают откатить нашумевший запрет на продажу новых легковых и легких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Документ, по мнению депутатов, противоречит законодательству ЕС, поскольку отменяет принцип технологической нейтральности, то есть лишает потребителей права выбора. Ведь снижать вредные выбросы можно не только массовым переходом на электромобили.

Есть в меморандуме EPP Group также и другие инициативы. Например, депутаты призывают правительства стран EC активно финансировать разработки в области ИИ, технологий автономного управления и новых видов топлива. Нелишними будут инвестиции в инфраструктуру, отказ от штрафов, синергия с другими отраслями и переход к экономике замкнутого цикла, что снизит зависимость автопрома от импорта сырья.

Чтобы стимулировать продажу экологических автомобилей, государства-члены EC могут внедрять инновационные схемы поддержки, такие как льготы на покупку, снижение НДС или субсидированный лизинг. В общем EPP Group предлагает менее стрессовый путь к достижению климатической нейтральности. Надо принимать во внимание, что вообще не все страны поддержали запрет на продажу машин с ДВС, и сейчас у них появилась мощная поддержка.