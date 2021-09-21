У Змієві за програмою президента відкрили новий корпус дитсадка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

"Завдяки відкриттю корпусу ми на 90% вирішуємо соціальну проблему - уникаємо черг у садочок. У закладі роботи проводилися комплексно: були виконані роботи з енергозбереження, реконструкції фундаменту, крівлі, внутрішні роботи тощо. Заклад повністю відповідає вимогам інклюзії", - зазначив заступник голови Харківської ОДА Михайло Харнам.

Роботи в дитячому садочку почалися ще у 2018 році, об'єкт вдалося завершити у рамках програми "Велике будівництво". Очікується, що новий корпус дитячого садочка №2 майже прибере черги в дитячі садочки міста. За словами директорки закладу Юлії Бондаренко, наразі черга в дитсадок становить 156 дітей. Загалом на сьогодні в закладі виховують 260 дітей, а від завтра його відвідуватимуть уже 310 осіб.

“Дуже довго чекали. І нарешті у нас працюватимуть додатково в новому корпусі 2 інклюзивні групи, молодша і старша, а також 3 середні групи переїдуть у цей корпус. Тобто додатково у нас відкриється 4 групи кожної паралелі: раннього віку, молодша, середня і старша групи. Ми вже набрали дітей і чекаємо всіх у новому корпусі”, - сказала Юлія Бондаренко.

Дошкільний заклад відвідують також діти із навколишніх населених пунктів: с. Чемужівка, пгт Зідьки тощо.

"Дуже важливо, що в закладі дошкільної освіти з’явився ізолятор для дітей, які потребують медичної допомоги, він оснащений відповідно до санітарних норм. Також ресурсна кімната має велике значення, кабінети для роботи фахівців, зокрема для дітей зробили теплу підлогу на 1 поверсі, поставили рекуператори", - додала директорка дитячого садка.

До цього на Харківщині в межах президентської програми “Велике будівництво” реконструювали школу в с. Пархомівка, дитячий садочок у смт Мала Данилівка. Нині триває зведення нового корпусу дитячого садочка в смт Пісочин.