СМИ и каналы госорганов с "галочкой": каким новостям доверяют украинцы
Фото: каким новостям доверяют украинцы (freepik)
Более 60 процентов украинцев доверяют только тем СМИ в социальных сетях, которые верифицированы или каналам госорганов
Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.
По данным опроса, 20 процентов граждан совершенно не доверяют публикуемой в каналах мессенджеров информации. Они подвергают сомнению правдивость информации.
Кроме того, 10 процентов опрошенных заявили, что доверяют только сообщениям, полученным от родных или друзей.
В общем ответы распределились следующим образом:
- доверяют только СМИ и верифицированным каналам госорганов - 63 процента;
- совсем не доверяют какой-либо информации в каналах мессенджеров - 20 процентов;
- доверяют только сообщениям от родных/друзей - 10 процентов;
- доверяют только каналам независимых блоггеров и экспертов - 5 процентов;
- доверяют неофициальным группам и каналам, считают, что там всегда наиболее оперативная информация - 2 процента.
Напомним, срочные и важные сообщения о войне России против Украины можно прочесть на канале РБК-Украина в Telegram и Facebook. Кроме этого новости РБК-Украина можно прочитать на сайте www.rbc.ua.