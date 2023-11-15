СМИ узнали вероятное место встречи Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин сегодня, 15 ноября, проведут встречу. Вероятно, это произойдет в известной резиденции Филоли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как отмечает издание, лидер Китая и его американский коллега собираются встретиться в историческом частном загородном доме Филоли.

Резиденция расположена в Калифорнии примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.

Что известно о резиденции

Дом Филоли широко известен среди американцев. Он исполнен в традиционном английском стиле и был построен еще в 1915-1917 годах для Уильяма Бауэрса Борна. Он был владельцем одного из самых богатых золотых рудников Калифорнии того времени.

Сейчас Филоли - это имение площадью 6,5 гектара с большими садами и водохранилищем, является историческим памятником и внесен в Национальный реестр исторических мест США.

На территории имения снимали многие голливудские фильмы. В частности, одним из самых известных был сериал "Династия", снятый в Филоле. Там также сняли фильмы "Джордж из джунглей" и "Игра".

Встреча Байдена у Си Цзиньпина

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали, что президент США и китайский лидер в скором времени проведут личную встречу. Как известно, это произойдет на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящего в Сан-Франциско 11-17 ноября.

Позже в Белом доме подтвердили, что Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября.